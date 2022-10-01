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Условия возврата мобилизованных назвал свердловский военком

Сегодня, 10:38
Фото: 1MI
Ушедшие по частичной мобилизации из Свердловской области могут вернуться в трех случаях. При этом срок службы призванных не называется.

Врио военкома Свердловской области Сергей Чирков назвал три условия возврата при частичной мобилизации. Полковник Чирков рассказал об этом в эфире ОТВ. Призванные из запаса возвращаются домой, если:

  • Закончился срок службы мобилизованного;
  • Военнослужащий, контрактник признан не годным к военной службе по состоянию здоровья;
  • Против мобилизованного возбуждено уголовное дело.

Для мобилизованных из запаса военнослужащих не предусмотрено определенного срока службы. В Свердловской области уже есть прецеденты возврата призванных при частичной мобилизации.

21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В минобороны страны заявили, что призыву подлежат 300 тысяч солдат и офицеров, имеющих боевой опыт и соответствующую военную специальность.

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#Федор Быстров#Мобилизация#Частичная мобилизация в России#Военные#Военкомат#Общество
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