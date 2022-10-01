Условия возврата мобилизованных назвал свердловский военком

Врио военкома Свердловской области Сергей Чирков назвал три условия возврата при частичной мобилизации. Полковник Чирков рассказал об этом в эфире ОТВ. Призванные из запаса возвращаются домой, если:
Для мобилизованных из запаса военнослужащих не предусмотрено определенного срока службы. В Свердловской области уже есть прецеденты возврата призванных при частичной мобилизации.
21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В минобороны страны заявили, что призыву подлежат 300 тысяч солдат и офицеров, имеющих боевой опыт и соответствующую военную специальность.