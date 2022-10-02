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127 человек погибло во время матча по футболу в Индонезии

Сегодня, 09:40
Фото: 1MI
Во время чемпионата Индонезии по футболу погибло 127 человек. Большинство людей толпа затоптала насмерть.

Среди погибших насчитывают женщин, детей и двух сотрудников правопорядка.

Причиной случившегося стал футбольный матч федерального масштаба. Состязались футбольные клубы «Арема» и «Песебея». Победитель должен был войти в список лидеров.

Фанаты проявляли агрессию и во время матча, и после него. Когда игра закончилась, болельщики проигравшей команды «Арема» спустились на поле и устроили драку. Сотрудники правопорядка пытались разнять драку при помощи дубинок и слезоточивого газа.

Люди начали паниковать и попытались бежать прочь. Началась давка, в результате которой погибло 127 человек, сообщает издание «Новые Известия».

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#Анна Варнакина#Происшествия#Индонезия#Футбол#Болельщики#Смерть#Трупы
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