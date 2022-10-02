127 человек погибло во время матча по футболу в Индонезии

Среди погибших насчитывают женщин, детей и двух сотрудников правопорядка.
Причиной случившегося стал футбольный матч федерального масштаба. Состязались футбольные клубы «Арема» и «Песебея». Победитель должен был войти в список лидеров.
Фанаты проявляли агрессию и во время матча, и после него. Когда игра закончилась, болельщики проигравшей команды «Арема» спустились на поле и устроили драку. Сотрудники правопорядка пытались разнять драку при помощи дубинок и слезоточивого газа.
Люди начали паниковать и попытались бежать прочь. Началась давка, в результате которой погибло 127 человек, сообщает издание «Новые Известия».