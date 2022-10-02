Из Нижнего Тагила сбежал подозреваемый в убийстве прибитого гвоздями мужчины

Источник в полиции Нижнего Тагила сообщил Е1, что правоохранительные органы подозревают в убийстве человека, который был знаком с погибшим. Вместе два товарища находились в жилище в Ленинском районе. После случился конфликт, в ходе которого разыскиваемый избил оппонента, прибил тело к доскам и опустил в подвал. Подвальное помещение было затоплено водой в целях сокрытия преступления.