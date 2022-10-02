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Из Нижнего Тагила сбежал подозреваемый в убийстве прибитого гвоздями мужчины

Сегодня, 06:20
Фото: 1MI
Личность предполагаемого убийцы, который прибил жертву гвоздями к доскам в Нижнем Тагиле, установлена, однако мужчина сбежал из города.

Источник в полиции Нижнего Тагила сообщил Е1, что правоохранительные органы подозревают в убийстве человека, который был знаком с погибшим. Вместе два товарища находились в жилище в Ленинском районе. После случился конфликт, в ходе которого разыскиваемый избил оппонента, прибил тело к доскам и опустил в подвал. Подвальное помещение было затоплено водой в целях сокрытия преступления.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Оказалось, что тот спешно уехал из Нижнего Тагила в Киров. Розыскные мероприятия продолжаются.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Убийство#Полиция#Розыск#Сбежал#Анна Варнакина
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