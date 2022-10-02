Мужчину с двумя детьми и беременной женой мобилизовали в Екатеринбурге

Журналистам Алексей рассказал, что находится в затруднительном жизненном положении: в семье он работает один, у беременной жены проблемы со здоровьем. Взрослые и дети проживают на съемной жилплощади: необходимо оплачивать и за квартиру, и по кредитам, а денежных накоплений у екатеринбуржцев нет. Житель областного центра просит предоставить ему отсрочку до момента рождения ребёнка, пишет Е1.