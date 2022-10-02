Мужчину с двумя детьми и беременной женой мобилизовали в Екатеринбурге

Екатеринбуржцу Алексею 28 лет, его жена Мария беременна — срок составляет 27 недель. Место работы мужчины — завод «Берит», там он трудится в качестве формовщика. По адресу проживания его матери пришла повестка, обязующая явиться в военкомат.
Журналистам Алексей рассказал, что находится в затруднительном жизненном положении: в семье он работает один, у беременной жены проблемы со здоровьем. Взрослые и дети проживают на съемной жилплощади: необходимо оплачивать и за квартиру, и по кредитам, а денежных накоплений у екатеринбуржцев нет. Житель областного центра просит предоставить ему отсрочку до момента рождения ребёнка, пишет Е1.
О мобилизованном мужчине известно, что в боевых действиях он не участвовал, но проходил срочную службу в звании рядового. В военкомате екатеринбуржцу сообщили, что четверых детей у него нет, следовательно он может быть призван по частичной мобилизации.
Если вы стали свидетелями ошибки, возникшей в процессе частичной мобилизации, расскажите об этом редакции TagilCity.ru по номеру: +79655104242.