Осенний призыв в регионе перенесли на месяц, а второе бабье лето идёт в Нижний Тагил

Осенний призыв перенесли на месяц, «чтобы не усугублять ситуацию», сообщил Дмитрий Песков. Военкоматы оказались перегружены из-за мобилизованных. Соответствующий приказ подписал Владимир Путин.
С начала частичной мобилизации в Свердловской области ошибочно призвали более 200 человек. Повестку получил многодетный отец из Артемовского, а также бумаги пришли медсестре и на имя мертвого на протяжении двух лет мужчина.
В Нижнем Тагиле цыганка обокрала пенсионерку на 100 тысяч рублей. Женщина ходила по квартирам на Гвардейской, 39 и просила у людей деньги. В итоге она зашла к местной жительнице и стащила советский кошелек, полный банкнот, эту информацию еще проверяют тагильские полицейские.
В ночь с первого на второе октября на Серовской трассе случилась авария: автобус, перевозящий актёров Краснотурьинского театра кукол, столкнулся с грузовиком МАН. В результате происшествия погибли две актрисы.
Грядущая рабочая неделя принесёт в Нижний Тагил потепление. Во вторник столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Погода обещает быть солнечной, но ветреной. Несколько дней будут идти дожди.