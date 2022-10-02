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Осенний призыв в регионе перенесли на месяц, а второе бабье лето идёт в Нижний Тагил

Вчера, 16:35
Фото: 1MI
Призывников ждут в военкоматах Свердловской области первого ноября, а в Нижний Тагил идёт второе за осень бабье лето — ожидается потепление до +17 градусов. Об этих и других важных новостях за выходные читайте в подборке TagilCity.ru.

Осенний призыв перенесли на месяц, «чтобы не усугублять ситуацию», сообщил Дмитрий Песков. Военкоматы оказались перегружены из-за мобилизованных. Соответствующий приказ подписал Владимир Путин.

Осенний призыв в Свердловской области перенесли на месяц
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С начала частичной мобилизации в Свердловской области ошибочно призвали более 200 человек. Повестку получил многодетный отец из Артемовского, а также бумаги пришли медсестре и на имя мертвого на протяжении двух лет мужчина.

ТОП-5 ошибок призыва при частичной мобилизации в Свердловской области
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В Нижнем Тагиле цыганка обокрала пенсионерку на 100 тысяч рублей. Женщина ходила по квартирам на Гвардейской, 39 и просила у людей деньги. В итоге она зашла к местной жительнице и стащила советский кошелек, полный банкнот, эту информацию еще проверяют тагильские полицейские.

В Нижнем Тагиле цыганка ограбила пенсионерку на 100 тысяч рублей
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В ночь с первого на второе октября на Серовской трассе случилась авария: автобус, перевозящий актёров Краснотурьинского театра кукол, столкнулся с грузовиком МАН. В результате происшествия погибли две актрисы.

Автобус театра кукол попал в аварию на трассе «Екатеринбург-Серов». Есть погибшие
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Грядущая рабочая неделя принесёт в Нижний Тагил потепление. Во вторник столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Погода обещает быть солнечной, но ветреной. Несколько дней будут идти дожди.

Второе за осень бабье лето идёт в Нижний Тагил
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#Анна Варнакина#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область
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ТОП-5 ошибок призыва при частичной мобилизации в Свердловской области
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