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Склад с химикатами площадью 450 кв. метров загорелся в Екатеринбурге

Сегодня, 08:03
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Склад с лакокрасочными изделиями и ангар загорелись ночью, первого октября, на промышленной зоне по улице Бахчиванджи в Екатеринбурге. Огонь охватил площадь на территории 450 квадратных метров.

О пожаре сотрудники МЧС узнали вечером, в 18:25 по местному времени. Пламя ограничили в распространении через полтора часа после прибытия, ещё через полчаса открытый огонь потушили.

На тушение пожара прибыли 40 сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций и 14 пожарных машин. В результате воспламенения никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

О клубящемся дыме со стороны промзоны жители Екатеринбурга сообщали в социальных сетях. Люди предположили, что горит завод гражданской авиации.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Огонь#Пожарные#Дым#Пламя#Завод#Происшествия
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