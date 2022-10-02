Склад с химикатами площадью 450 кв. метров загорелся в Екатеринбурге

О пожаре сотрудники МЧС узнали вечером, в 18:25 по местному времени. Пламя ограничили в распространении через полтора часа после прибытия, ещё через полчаса открытый огонь потушили.
На тушение пожара прибыли 40 сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций и 14 пожарных машин. В результате воспламенения никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
О клубящемся дыме со стороны промзоны жители Екатеринбурга сообщали в социальных сетях. Люди предположили, что горит завод гражданской авиации.