В Екатеринбурге облили краской микроавтобус с патриотическим символом

Ранее подобный случай произошёл на Вагонке в Нижнем Тагиле. Хулиганы закрасили латинскую букву на автомобиле краской. Другой машине символ «Z» выцарапали на стёклах при помощи гвоздя или сверла. Известно, что вандалы также действовали ночью, потому что их никто из местных жителей не заметил.