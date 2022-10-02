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В Екатеринбурге облили краской микроавтобус с патриотическим символом

Сегодня, 13:35
Фото: 1MI
Микроавтобус с патриотическим символом «Z», припаркованный на Уралмаше в Екатеринбурге по улице Восстания, 50, облили красной краской.

Автомобиль марки Toyota оказался облит красочными материалами предположительно в ночное время суток. Очевидцы предполагают, что причиной действия вандалов стала наклеенная на заднее стекло буква «Z» или номера Армении. Информацию о случившемся опубликовало сообщество «Инцидент Екатеринбург».

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Ранее подобный случай произошёл на Вагонке в Нижнем Тагиле. Хулиганы закрасили латинскую букву на автомобиле краской. Другой машине символ «Z» выцарапали на стёклах при помощи гвоздя или сверла. Известно, что вандалы также действовали ночью, потому что их никто из местных жителей не заметил.

Хулиганы испортили изображенный на автомобиле символ на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Вандалы#Патриотизм#Автомобиль
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