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В Нижнем Тагиле машина перевернулась после ДТП на улице Индустриальной

Сегодня, 12:02
Фото: 1MI
Два автомобиля столкнулись во время маневра, машина инициатора ДТП перевернулась. Местные жители говорят о том, что ДТП случилось на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле. На видеозаписи стоит дата происшествия — 29 сентября, время — 20:32.

На кадрах видно, что водитель белого авто нарушил правила дорожного движения, поворачивая направо из левого ряда. Произошло столкновение с тёмным седаном, двигавшимся в попутном направлении. Автомобиль инициатора аварии после удара переворачивается, ударяется о выезжающую с прилегающей территории машину и падает набок.

Никто не пострадал, кроме машин, конечно, — сказано в публикации сообщества «Плохой шофер | BadShofer».

Ранее в дорожно-транспортном происшествии в Нижнем Тагиле пострадала 12-летняя девочка. Инцидент случился утром, 29 сентября, на улице 7 Ноября. На перекрестке столкнулись две иномарки.

12-летняя девочка пострадала в ДТП с двумя иномарками в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Автомобиль#Нарушение ПДД#Авария
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