В Нижнем Тагиле машина перевернулась после ДТП на улице Индустриальной

Два автомобиля столкнулись во время маневра, машина инициатора ДТП перевернулась. Местные жители говорят о том, что ДТП случилось на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле. На видеозаписи стоит дата происшествия — 29 сентября, время — 20:32.