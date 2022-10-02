В Нижнем Тагиле машина перевернулась после ДТП на улице Индустриальной

На кадрах видно, что водитель белого авто нарушил правила дорожного движения, поворачивая направо из левого ряда. Произошло столкновение с тёмным седаном, двигавшимся в попутном направлении. Автомобиль инициатора аварии после удара переворачивается, ударяется о выезжающую с прилегающей территории машину и падает набок.
Никто не пострадал, кроме машин, конечно, — сказано в публикации сообщества «Плохой шофер | BadShofer».
Ранее в дорожно-транспортном происшествии в Нижнем Тагиле пострадала 12-летняя девочка. Инцидент случился утром, 29 сентября, на улице 7 Ноября. На перекрестке столкнулись две иномарки.