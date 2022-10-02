В Нижнем Тагиле цыганка ограбила пенсионерку на 100 тысяч рублей

Сначала во вторую квартиру заходила женщина, прилично одетая, похожая на цыганку. Они её не пустили, ничего. Она, видимо, пошла выше, пошла к бабушке. Обычно пенсионерка двери закрывает (ей больше 80 лет), а тут — нараспашку. Вот она к ней пришла, кофе попросила. Пока бабушка делала кофе, та у неё кошелек и утащила — маленький такой, советский. Я даже не верю, что там сумма такая была, — сообщила редакции TagilCity.ru соседка пострадавшей.