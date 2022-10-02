Второе за осень бабье лето идёт в Нижний Тагил

С четверга по субботу (6-8 октября) синоптики ожидают дожди. В первый день выходных выпадет до 3,3 миллиметра осадков. Средняя температура воздуха в ночное время суток насчитывает +7 градусов Цельсия, в дневное около +9, сообщает сервис Gismeteo.