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Второе за осень бабье лето идёт в Нижний Тагил

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
Грядущая рабочая неделя принесёт в Нижний Тагил очередное бабье лето: ожидается потепление до +17 градусов и дожди.

В понедельник, 3 октября, ночная температура воздуха составит +9 градусов Цельсия, а дневная +12. Синоптики прогнозируют дождь и ветер до 13 метров в секунду.

Во вторник ночью, 4 октября, станет холоднее: температура упадёт до +8 градусов. Уже днём потеплеет: столбики термометров поднимутся до +17. Будет солнечно, но ветрено.

Со среды по четверг, 5–6 октября, ночная температура покажет статичные данные: температура останется в районе +6 градусов Цельсия. Днём температура варьируется от +10 до +13. Порывы ветра составят до 10 метров в секунду.

С четверга по субботу (6-8 октября) синоптики ожидают дожди. В первый день выходных выпадет до 3,3 миллиметра осадков. Средняя температура воздуха в ночное время суток насчитывает +7 градусов Цельсия, в дневное около +9, сообщает сервис Gismeteo.

Дождь, снег и плюсовые температуры ожидаются в октябре в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Погода#Нижний Тагил#Дождь#Дожди#Потепление#Температура#Температура воздуха#Синоптики
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