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Жители Нижнего Тагила пожаловались на дым от пилорамы в парке за Тагилстроем

Сегодня, 08:32
Фото: "Черный список Тагила"
Жители Нижнего Тагила рассказали, что в парке за Тагилстроем пилорама жжёт мусор и стоит густой дым, от которого «глаза режет».

На фотографиях тагильчан видно, что от горящей свалки распространяется густой белый дым, который заметно издалека.

За парком Тагилстроя опять жгут древесный мусор пилорамы. В парке гуляют дети, жилая зона рядом, — пишет местный житель в сообществе «Черный список Тагила».
Фото: "Черный список Тагила"

Жители Нижнего Тагила пожаловались, что дым от горящего мусора ухудшает состояние здоровья тех, кто гуляет поблизости.

Сегодня с детьми в парке были. Дым такой, что глаза «режет». Дети без конца кашляли. Ушли из парка. Дышать на самом деле невозможно, — сообщила Ольга Г.
Фото: "Черный список Тагила"

В Свердловской области продолжает действовать метеорологическое предупреждение УГМС. На территории субъекта местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность: второго и третьего октября фиксируют 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале.

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#Анна Варнакина#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Дым#Свалки#Свалка#Пилорама#Мусор#Горит
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