Жители Нижнего Тагила пожаловались на дым от пилорамы в парке за Тагилстроем

Жители Нижнего Тагила рассказали, что в парке за Тагилстроем пилорама жжёт мусор и стоит густой дым, от которого «глаза режет».

На фотографиях тагильчан видно, что от горящей свалки распространяется густой белый дым, который заметно издалека. За парком Тагилстроя опять жгут древесный мусор пилорамы. В парке гуляют дети, жилая зона рядом, — пишет местный житель в сообществе «Черный список Тагила». Фото: "Черный список Тагила" Жители Нижнего Тагила пожаловались, что дым от горящего мусора ухудшает состояние здоровья тех, кто гуляет поблизости. Сегодня с детьми в парке были. Дым такой, что глаза «режет». Дети без конца кашляли. Ушли из парка. Дышать на самом деле невозможно, — сообщила Ольга Г. Фото: "Черный список Тагила" В Свердловской области продолжает действовать метеорологическое предупреждение УГМС. На территории субъекта местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность: второго и третьего октября фиксируют 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале. Читайте также: Екатеринбуржцы рассказали о столбе черного дыма из-за пожара на юго-западе Жителей Екатеринбурга напугали дым, вертолеты и взрывы Тошнит от запаха. Жители 25 квартала в Нижнем Тагиле задыхаются от дыма со свалки