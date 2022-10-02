Жители Нижнего Тагила пожаловались на дым от пилорамы в парке за Тагилстроем

На фотографиях тагильчан видно, что от горящей свалки распространяется густой белый дым, который заметно издалека.
За парком Тагилстроя опять жгут древесный мусор пилорамы. В парке гуляют дети, жилая зона рядом, — пишет местный житель в сообществе «Черный список Тагила».
Жители Нижнего Тагила пожаловались, что дым от горящего мусора ухудшает состояние здоровья тех, кто гуляет поблизости.
Сегодня с детьми в парке были. Дым такой, что глаза «режет». Дети без конца кашляли. Ушли из парка. Дышать на самом деле невозможно, — сообщила Ольга Г.
В Свердловской области продолжает действовать метеорологическое предупреждение УГМС. На территории субъекта местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность: второго и третьего октября фиксируют 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале.