Будут ли мобилизованы строители, ученые, артисты и аграрии Свердловской области

Деятели сферы культуры не освобождаются от частичной мобилизации, если получают повестку. Единственной причиной отсрочки может быть бронь в учреждении культуры. Об этом сообщается на сайте «Объясняем.РФ».
При этом к настоящему моменту театры Екатеринбурга начали делать бронь для своих артистов. Они готовят списки актеров, без которых дальнейшая сценическая деятельность невозможна.
Ранее правительство закрепило отсрочку от частичной мобилизации для работников сферы IT и сотовых компаний. В списке 195 специальностей, мужчин из которых не призовут в армию РФ.
Напомним, что в списке профессий, находятся такие разнообразные специальности, как «математика», «астрономия», «ядерная энергетика», «реклама и связи с общественностью», «теплоэнергетика», «экономика», «торговое дело», «социология». Учёные там тоже есть.
Строителей в данном списке нет. Поэтому ранее СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций», объединяющие более двух тысяч строительных и проектных компаний, обратились к властям с просьбой освободить некоторых сотрудников от частичной мобилизации. Им это необходимо для продолжения рабочего процесса и избегания банкротства предприятия.
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