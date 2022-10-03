Будут ли мобилизованы строители, ученые, артисты и аграрии Свердловской области

Строителей в данном списке нет. Поэтому ранее СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций», объединяющие более двух тысяч строительных и проектных компаний, обратились к властям с просьбой освободить некоторых сотрудников от частичной мобилизации. Им это необходимо для продолжения рабочего процесса и избегания банкротства предприятия.