Четыре незаконные свалки обнаружила прокуратура на 25 квартале в Нижнем Тагиле

После публикации TagilCity.ru о дыме от сжигаемого мусора в районе дома № 78 на улице Монтажников природоохранная прокуратура Нижнего Тагила провела выездную проверку. Сотрудники ведомства нашли четыре места сброса мусора.
Обнаружены места несанкционированного сброса отходов на почву: отходов строительства и ремонта объемом не менее 12,7 куб. м, отходов коммунальных твердых объемом 6 куб. м, — сообщил редакции TagilCity.ru и. о. природоохранного прокурора Александр Мягков.
В связи с этим природоохранный прокурор вынес представление главе города об устранении нарушений.
Кроме того, на месте бывшего карьера, где по словам местных жителей, почти ежедневно сжигается мусор, прокуратура обнаружила места складирования древесины, автомобильных покрышек и строительных отходов. Данный земельный участок находится в аренде НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» и включен в реестр объектов размещения отходов. Такие объекты контролирует Росприроднадзор, который и займется его проверкой.
Напомним, жители 25 квартала жаловались на горящую свалку на месте бывшего карьера. Он расположен всего в 500 метрах от многоквартирного дома и психиатрической больницы. По их словам, мусор начинает гореть в вечернее время, а дым от него распространяется на всю округу.