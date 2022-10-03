Четыре незаконные свалки обнаружила прокуратура на 25 квартале в Нижнем Тагиле

Напомним, жители 25 квартала жаловались на горящую свалку на месте бывшего карьера. Он расположен всего в 500 метрах от многоквартирного дома и психиатрической больницы. По их словам, мусор начинает гореть в вечернее время, а дым от него распространяется на всю округу.