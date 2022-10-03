Диоксид азота в воздухе и дымящая пилорама. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле

Газоанализатор TagilCity.ru за минувшую неделю ни разу не зафиксировал превышений вредных веществ в воздухе в центре Нижнего Тагила. Посты «Уральского УГМС» в период с 22 по 29 сентября ловили превышения выбросов шесть дней. Из них пять раз выше нормы был диоксид азота на Сухоложском поселке и Вагонке — до 1,5 ПДК, три раза — сероводород на Сухоложском поселке — до 1,2 ПДК и один раз на Вагонке оксид азота в размере 1,1 ПДК.
На дым от пилорамы, который окутывает парк на Тагилстрое, пожаловали жители города. По их словам, там сжигаются древесные отходы, из-за чего в парке невозможно гулять. От дыма начинается резь в глазах и кашель. Ранее проверку на дымящей лесопилке провели специалисты регионального Министерства экологии. По ее результатам собственнику было вынесено представление убрать несанкционированную свалку древесных отходов, которая часто горела.
Реку Рудянка в районе Голого камня начали чистить от ила. Рабочие «Тагилдорстроя» проложат три водопропускных трубы и проведут донную очистку водоема. Такие меры необходимы для улучшения водоотока, так как во время паводков началось подтопление соседних участков.
На Верхне-Выйском водохранилище стартовал ремонт гидротехнических сооружений. На сегодняшний день ведется обустройство технического проезда. А в декабре начнутся земляные и каменные работы. Всего на реконструкцию ГТС выделено 204 млн рублей из областного бюджета. Стоимость работ в этом году составит 8,3 млн рублей.