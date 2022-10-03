Диоксид азота в воздухе и дымящая пилорама. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле

Газоанализатор TagilCity.ru за минувшую неделю ни разу не зафиксировал превышений вредных веществ в воздухе в центре Нижнего Тагила. Посты «Уральского УГМС» в период с 22 по 29 сентября ловили превышения выбросов шесть дней. Из них пять раз выше нормы был диоксид азота на Сухоложском поселке и Вагонке — до 1,5 ПДК, три раза — сероводород на Сухоложском поселке — до 1,2 ПДК и один раз на Вагонке оксид азота в размере 1,1 ПДК.