TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Диоксид азота в воздухе и дымящая пилорама. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:50
Фото: 1MI
Диоксид азота и сероводород продолжают превышать норму в воздухе Нижнего Тагила, жители жалуются на дымящую лесопилку, а на Верхне-Выйском водохранилище начались ремонтные работы. Об этих и других экологических событиях недели читайте на TagilCity.ru.

Газоанализатор TagilCity.ru за минувшую неделю ни разу не зафиксировал превышений вредных веществ в воздухе в центре Нижнего Тагила. Посты «Уральского УГМС» в период с 22 по 29 сентября ловили превышения выбросов шесть дней. Из них пять раз выше нормы был диоксид азота на Сухоложском поселке и Вагонке — до 1,5 ПДК, три раза — сероводород на Сухоложском поселке — до 1,2 ПДК и один раз на Вагонке оксид азота в размере 1,1 ПДК.

На дым от пилорамы, который окутывает парк на Тагилстрое, пожаловали жители города. По их словам, там сжигаются древесные отходы, из-за чего в парке невозможно гулять. От дыма начинается резь в глазах и кашель. Ранее проверку на дымящей лесопилке провели специалисты регионального Министерства экологии. По ее результатам собственнику было вынесено представление убрать несанкционированную свалку древесных отходов, которая часто горела.

Жители Нижнего Тагила пожаловались на дым от пилорамы в парке за Тагилстроем
Узнать подробнее

Реку Рудянка в районе Голого камня начали чистить от ила. Рабочие «Тагилдорстроя» проложат три водопропускных трубы и проведут донную очистку водоема. Такие меры необходимы для улучшения водоотока, так как во время паводков началось подтопление соседних участков.

Очистка реки Рудянка от ила началась в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

На Верхне-Выйском водохранилище стартовал ремонт гидротехнических сооружений. На сегодняшний день ведется обустройство технического проезда. А в декабре начнутся земляные и каменные работы. Всего на реконструкцию ГТС выделено 204 млн рублей из областного бюджета. Стоимость работ в этом году составит 8,3 млн рублей.

В Нижнем Тагиле начался капремонт гидроузла Верхне-Выйского водохранилища
Узнать подробнее
#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#Река#Ремонт#Анна Григорьева
Подпишитесь
ТОП-5 ошибок призыва при частичной мобилизации в Свердловской области
1 октября, 13:20
Четыре незаконные свалки обнаружила прокуратура на 25 квартале в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:56
В Нижнем Тагиле цыганка ограбила пенсионерку на 100 тысяч рублей
Вчера, 17:46
Мужчина с хроническими болезнями и без боевого опыта был мобилизован в Верхней Пышме
Сегодня, 12:50
Врача или скорую? Кого и когда вызвать в Нижнем Тагиле, если заболел ребенок
Сегодня, 10:41