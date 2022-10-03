Двое мобилизованных скончались в Свердловской области

В настоящий момент по данному факту проводится расследование. Им занимается военно-следственное управление Еланского гарнизона, сообщает издание Е1 со ссылкой на свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову.
Она отметила, что оба погибших из сельской местности. Один из них мог скончаться из-за эпилепсии на фоне отравления алкогольной продукцией.
В причинах гибели второго разбираются военные следователи, дело контролирует военный прокурор Еланского гарнизона, — сказала Татьяна Мерзлякова.
Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщал изданию ЕАН о трех случаях гибели мужчин в Еланском гарнизоне.