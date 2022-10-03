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Двое мобилизованных скончались в Свердловской области

Сегодня, 10:37
Фото: 1MI
Двое мобилизованных мужчин из Курганской области погибли в Свердловской области.

В настоящий момент по данному факту проводится расследование. Им занимается военно-следственное управление Еланского гарнизона, сообщает издание Е1 со ссылкой на свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову.

Она отметила, что оба погибших из сельской местности. Один из них мог скончаться из-за эпилепсии на фоне отравления алкогольной продукцией.

В причинах гибели второго разбираются военные следователи, дело контролирует военный прокурор Еланского гарнизона, — сказала Татьяна Мерзлякова.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщал изданию ЕАН о трех случаях гибели мужчин в Еланском гарнизоне.

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#Елена Озерова#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Военкомат#Частичная мобилизация#Эпилепсия#Алкоголь
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