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Экс-кандидат в депутаты Тагила не получает повестку, а река Нейва обмелела

Сегодня, 15:17
Фото: 1MI
Экс-кандидат в депутаты Нижнего Тагила не получает повестку, а прокуратура проведет проверку по факту обмеления реки Нейвы. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 3 октября.

Надзорные ведомства проверят факт обмеления Нейвы под Нижним Тагилом. Обмеление реки Нейва, которая протекает через несколько сел и деревень под Нижним Тагилом, проверят два надзорных ведомства после публикации TagilCity.ru. Проверку проведет природоохранная прокуратура совместно со специалистами регионального Росприроднадзора.

Надзорные ведомства проверят факт обмеления Нейвы под Нижним Тагилом
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Экс-кандидат в депутаты Нижнего Тагила Владимир Боталов рассказал, что его жена не открывает двери сотрудникам военного комиссариата, а самостоятельно он идти в военкомат не собирается.

«Сам в военкомат не пойду»: в Тагиле семья кандидата в депутаты не получает повестку
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Торги на имущество банкротящегося «Тагилбанка», объявленные 26 сентября 2022 года, не состоялись из-за отсутствия заявок. Общая сумма лотов составляла 80 миллионов рублей.

Торги на имущество банкрота «Тагилбанка» на 80 млн не состоялись
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Диоксид азота и сероводород продолжают превышать норму в воздухе Нижнего Тагила, жители жалуются на дымящую лесопилку, а на Верхне-Выйском водохранилище начались ремонтные работы. Информацию о главных экологических событиях собрали в подборке на TagilCity.ru.

Диоксид азота в воздухе и дымящая пилорама. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
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Улицы Кленовая и Максима Горького на Верхней Черемшанке, ремонтируемые по нацпроекту БКД в Нижнем Тагиле, планируется сдать к середине октября. К началу октября строители уже полностью заасфальтировали обе улицы и тротуары.

Ремонт улиц Кленовая и Максима Горького в Тагиле планируется окончить к 15 октября
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«Сам в военкомат не пойду»: в Тагиле семья кандидата в депутаты не получает повестку
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