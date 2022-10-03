Экс-кандидат в депутаты Тагила не получает повестку, а река Нейва обмелела

Надзорные ведомства проверят факт обмеления Нейвы под Нижним Тагилом. Обмеление реки Нейва, которая протекает через несколько сел и деревень под Нижним Тагилом, проверят два надзорных ведомства после публикации TagilCity.ru. Проверку проведет природоохранная прокуратура совместно со специалистами регионального Росприроднадзора.
Экс-кандидат в депутаты Нижнего Тагила Владимир Боталов рассказал, что его жена не открывает двери сотрудникам военного комиссариата, а самостоятельно он идти в военкомат не собирается.
Торги на имущество банкротящегося «Тагилбанка», объявленные 26 сентября 2022 года, не состоялись из-за отсутствия заявок. Общая сумма лотов составляла 80 миллионов рублей.
Диоксид азота и сероводород продолжают превышать норму в воздухе Нижнего Тагила, жители жалуются на дымящую лесопилку, а на Верхне-Выйском водохранилище начались ремонтные работы. Информацию о главных экологических событиях собрали в подборке на TagilCity.ru.
Улицы Кленовая и Максима Горького на Верхней Черемшанке, ремонтируемые по нацпроекту БКД в Нижнем Тагиле, планируется сдать к середине октября. К началу октября строители уже полностью заасфальтировали обе улицы и тротуары.