Экс-кандидат в депутаты Тагила не получает повестку, а река Нейва обмелела

Надзорные ведомства проверят факт обмеления Нейвы под Нижним Тагилом. Обмеление реки Нейва, которая протекает через несколько сел и деревень под Нижним Тагилом, проверят два надзорных ведомства после публикации TagilCity.ru. Проверку проведет природоохранная прокуратура совместно со специалистами регионального Росприроднадзора.