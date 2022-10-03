Фотосессию в белье устроили в метро две жительницы Екатеринбурга

Они сделали несколько кадров на фоне колонн, а затем вошли в вагон поезда, который ехал в депо, рассказал очевидец. Машинист по громкой связи попросил их выйти. Однако они не послушали.

В результате выпроводить нарушителей пришли полицейские. Они подождали, пока модель переоденется, а затем попросили проследовать за ними, сообщается в Telegram-канале «Екатеринбург ЧП».

В УМВД Екатеринбурга рассказали, что девушкам напомнили о правилах общественного порядка и личной безопасности в транспорте. После проверки документов гражданок отпустили.