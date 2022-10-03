Где находятся военкоматы в Свердловской области

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин своим указом ввел частичную мобилизацию. Военные комиссариаты на территории Свердловской области рассылают повестки, проверяют документы и отправляют призванных на пункты военной подготовки. Режим работы этих учреждений с 8.00 до 17.00.
Военкоматы есть в каждом районе Свердловской области. В Екатеринбурге работают областной военкомат и отделы по районам города. Адреса и контакты военкоматов:
Военный комиссариат по Свердловской области
Екатеринбург, пр. Ленина 66
Врио военного комиссара — Чирков Сергей Викторович
тел.+7 (343-37) 1-00-71 +7 (343-37) 1-32-88
Отдел военного комиссариата Свердловской области по Верх-Исетскому и Железнодорожному районам
620131, Екатеринбург, ул. Плотников, 15б
тел. +7 (34-32) 42-61-96, 242-61-98
Начальник отдела — Пушкарев Вячеслав Анатольевич
Отдел военного комиссариата Свердловской области по Кировскому району
620219, Екатеринбург, ул. Вишневая, 49а
тел +7 (343-37) 8-84-33
Начальник отдела — Дядюшко Дмитрий Андреевич
Отдел военного комиссариата Свердловской области по Октябрьскому и Ленинскому районам
620055, Екатеринбург, ул. Луначарского, 177
тел. +7 (34-32) 54-11-81, 254-31-79
Начальник отдела — Лабыкин Анатолий Николаевич
Отдел военного комиссариата Свердловской области по Орджоникидзевскому району
620012, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 33
тел. +7 (343-33) 8-76-64
Начальник отдела — Белоусов Сергей Викторович
Отдел военного комиссариата Свердловской области по Чкаловскому району
620130, Екатеринбург, ул. Циолковского, 72
тел. +7 (34-32) 66-66-22
Начальник отдела — Годованчук Павел Александрович
Военный комиссариат города Алапаевск и Алапаевского района
624601 г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 9
Руководитель - Петрукович Руслан Михайлович
8 (34346) 3-40-15
Военный комиссариат города Асбест
624260 г. Асбест, ул. Чкалова, д. 76а
Руководитель - Карпов Игорь Андреевич
Тел. 8 (343-65) 7-75-15
Военный комиссариат города Березовский
623700 г. Березовский, ул. Революционная, д. 2
Руководитель - Денисенко Сергей Борисович
Тел. 8 (343-69) 4-94-50
Военный комиссариат городов Богданович, Сухой Лог, Богдановичского и Сухоложского районов
623530 г. Богданович, ул. Ленина, д. 7а
Руководитель - Шнюков Александр Викторович
Тел. +7 (343-76) 5-22-03
Военный комиссариат города Верхняя Пышма
624091 г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 4
Руководитель - Саитов Юрий Васильевич
Тел. 8 (343-68) 5-29-80
Военный комиссариат города Верхняя Салда и Верхнесалдинского района
624761 г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2/4
Руководитель - Олешкевич Владимир Вацлавович
Тел. 8 (34-34) 55-05-17
Военный комиссариат города Заречный и Белоярского района
624250 г. Заречный, ул. Октябрьская, д. 11
Руководитель - Буров Игорь Васильевич
Тел. 8 (343-77) 7-27-31
Военный комиссариат города Ирбит, Байкаловского, Ирбитского, Слободо-Туринского и Туринского районов
623856 г. Ирбит, ул. Советская, д. 44а
Руководитель - Салимов Равиль Нариманович
Тел. 8 (34-35) 56-37-49
Военный комиссариат города Каменск-Уральский и Каменского района
623428 г. Каменск Уральский, ул. Паровозников, д. 7
Руководитель - Кудинов Евгений Петрович
Тел. 8 (343-93) 2-26-90
Военный комиссариат города Камышлов, Камышловского и Пышминского районов
624860 г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 43
Руководитель - Микушин Михаил Юрьевич
Тел. 8 (343-75) 2-34-34
Военный комиссариат городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда
624351 г. Качканар, 10 микрорайон, д. 61
Руководитель - Миронов Сергей Владимирович
Тел. 8 (34-34) 16-11-79
Военный комиссариат городов Красноуральск и Кушва
624330 г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 24
Руководитель - Драбынин Андрей Иванович
Тел. 8 (34-34) 32-28-00
Военный комиссариат города Красноуфимск, Ачитского и Красноуфимского районов
623300 г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 30
Руководитель Голубничий Андрей Николаевич
Тел. 8 (343-94) 5-00-73
Военный комиссариат городов Невьянск, Кировград и Невьянского района
624192 г. Невьянск, ул. К.Маркса, д. 17
Руководитель - Быков Виктор Николаевич
тел. 8 (34-35) 62-37-52
Военный комиссариат города Нижний Тагил и Пригородного района
622051 г. Нижний Тагил, ул. Бажова, д. 5
Руководитель - Вострилов Александр Викторович
Тел. 8 (34-35) 33-18-46
Военный комиссариат города Новоуральск
624130 г. Новоуральск, ул. Перевальная, д. 15
Руководитель Верхотуров Алексей Юрьевич
тел. 8 (343-70) 9-48-60
Военный комиссариат города Первоуральск и Шалинского района
623104 г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 13а
Руководитель - Наумов Евгений Викторович
Тел.8 (343-96) 6-77-70
Военный комиссариат города Полевской
623388 г. Полевской, ул. Степана Разина, д. 42
Руководитель - Хаюмов Руслан Гарибзянович
Тел. 8 (34-35) 05-91-47
Военный комиссариат города Ревда, Артинского и Нижнесергинского районов
623281 г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 17
Руководитель - Хлыстов Валерий Евгеньевич
Тел. 8 (343-97) 3-25-40
Военный комиссариат городов Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского районов
623750 г. Реж, ул. Советская, д. 9
Руководитель Грунский Константин Григорьевич
Тел. 8 (343-64) 3-10-23 vk_sverdl_18@mil.ru
Военный комиссариат городов Североуральск и Ивдель
624480 г. Североуральск, ул. Коржавина, д. 28
Руководитель - Барынкина Ольга Олеговна
Тел. 8 (343-80) 2-07-75
Военный комиссариат города Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов
624992 г. Серов, ул. Зеленая, д. 28
Руководитель - Вивтоненко Эдуард Геннадьевич
Тел. 8 (343-85) 6-54-74
Военный комиссариат Сысертского района
624022 г. Сысерть, ул. Ленина, д. 30
Руководитель - Яковлев Александр Валентинович
Тел. 8 (343-74) 6-07-87
Военный комиссариат города Тавда, Тавдинского и Таборинского районов
623957 г. Тавда, ул. Урицкого, д. 88
Руководитель - Земцов Вячеслав Васильевич
Тел. 8 (343-60) 5-34-91
Военный комиссариат Талицкого и Тугулымского районов Свердловской области
623640 г. Талица, ул. Кузнецова, д. 8
Руководитель - Харитонов Сергей Владьевич
Тел. 8 (343-71) 2-15-45