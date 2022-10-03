Где находятся военкоматы в Свердловской области

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин своим указом ввел частичную мобилизацию. Военные комиссариаты на территории Свердловской области рассылают повестки, проверяют документы и отправляют призванных на пункты военной подготовки. Режим работы этих учреждений с 8.00 до 17.00.