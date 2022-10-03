Как будут искать уклонистов из Нижнего Тагила?

По словам адвоката Льва Тропина, на которые ссылается издание «Новые известия», если мужчина не получил повестку лично в руки и не поставил подпись, он не является уклонистом и не является обязанным явиться в военкомат. Однако, даже если повестку засунули в почтовый ящик, мужчина уже есть в списках военкомата и эти данные они могут передать в УМВД.