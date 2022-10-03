Как будут искать уклонистов из Нижнего Тагила?

Известно, что повестка из военкомата, по закону, должна вручаться лично в руки мужчине призывного возраста. Это прописано в ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе».
Повестка, отправленная через электронную, почту, госуслуги или как-либо еще удаленно не является документом.
Выдать мужчине повестку могут по адресу проживания. Либо там, где он работает или учится. Этим могут заниматься представители военных комиссариатов, но в условиях мобилизации кадров может не хватать. Поэтому к данной работе могут привлекать работодателей, сотрудников сферы ЖКХ, педагогов.
Вручать повестки могут и на улице, но только при условии, если личность мужчины установлена. По данным юристов, полицейские не имеют права насильно провождать человека в военкомат. Зато имеют право задержать на 48 часов – за это время с гражданином побеседует представитель военкомата.
Если призывнику вручают повестку, а он отказывается ставить подпись то он уже считается уклонистом. В этом случае представитель военкомата совместно с полицейским составляет акт. Его должны подписать свидетели.
В первый раз за такое нарушение мужчину обязуют выплатить штраф в размере 500 рублей. Если все повторится, то заплатить придется увеличенный штраф.
По словам адвоката Льва Тропина, на которые ссылается издание «Новые известия», если мужчина не получил повестку лично в руки и не поставил подпись, он не является уклонистом и не является обязанным явиться в военкомат. Однако, даже если повестку засунули в почтовый ящик, мужчина уже есть в списках военкомата и эти данные они могут передать в УМВД.
За неявку по повестке, врученной лично в руки и подписанной, мужчине грозит статья 328 УК РФ. Наказание по ней - 200 тысяч рублей, а также тюремный срок на от полугода до двух лет. Отмечается, что в прошлые годы уклонистам от срочной службы выписывали по ст. 328 штрафы от 10 до 25 тысяч рублей.
Также известно, что по статье 328 УК РФ («Уклонение от военной службы») под ответственность попадают только граждане России, состоящие на воинском учете. Но это не касается тех, кто пребывает в запасе.
В Минобороны сообщили, что уклонистам от частичной мобилизации грозит только ответственность по КоАП.
А уголовный срок светит мобилизованным, которые явились в военкомат по предписанию, прошли медкомиссию и были зачислены в ряды армии РФ, но не прибыли в назначенное время к месту службы. Их могут арестовать на срок до 5 лет тюрьмы, а в условиях военного времени - до 15 лет тюрьмы.
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