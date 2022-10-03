Мужчина с пистолетом устроил стрельбу на детском празднике в кафе в Екатеринбурге

Местная жительница заметила мужчину около «Омеги». Она заявила, что у него было оружие. Женщина позвонила в полицию и пошла за мужчиной, пишет Е1.

Очевидица рассказывает, что мужчина был нетрезв и еле держался на ногах. Сначала он зашел в «Япона мама», но быстро оттуда вышел. Затем он пошел в «Свою компанию».

Через какое-то время из ресторана вышла женщина. Очевидица уточнила у нее, что случилось. Девушка рассказала, что в заведении проходит детский праздник, а мужчина вломился и устроил стрельбу.