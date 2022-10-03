TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мужчина с пистолетом устроил стрельбу на детском празднике в кафе в Екатеринбурге

Сегодня, 08:19
Фото: 1MI
Вооруженный мужчина ворвался в кафе «Своя компания» в Екатеринбурге. Он открыл стрельбу. В этот момент в заведении проходил детский праздник. Инцидент случился днем 2 октября.
 

Местная жительница заметила мужчину около «Омеги». Она заявила, что у него было оружие. Женщина позвонила в полицию и пошла за мужчиной, пишет Е1.

Очевидица рассказывает, что мужчина был нетрезв и еле держался на ногах. Сначала он зашел в «Япона мама», но быстро оттуда вышел. Затем он пошел в «Свою компанию».

Через какое-то время из ресторана вышла женщина. Очевидица уточнила у нее, что случилось. Девушка рассказала, что в заведении проходит детский праздник, а мужчина вломился и устроил стрельбу.

В ресторане сообщили, что посетители скрутили нападавшего. Они держали его до приезда оперативников. В пресс-службе УМВД по Екатеринбург сообщили, что по факту данного инцидента проводится проверка.
Читайте также:
Неизвестный устроил стрельбу в школе ИжевскаПьяный дебошир устроил стрельбу на детской площадке в Екатеринбурге и ранил человекаРаненый во время стрельбы в Совхозном мужчина рассказал о причинах конфликта
#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Нападение#Стрельба#Дети
Подпишитесь
Диоксид азота в воздухе и дымящая пилорама. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:50
ТОП-5 ошибок призыва при частичной мобилизации в Свердловской области
1 октября, 13:20
Четыре незаконные свалки обнаружила прокуратура на 25 квартале в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:56
В Нижнем Тагиле цыганка ограбила пенсионерку на 100 тысяч рублей
Вчера, 17:46
Мужчина с хроническими болезнями и без боевого опыта был мобилизован в Верхней Пышме
Сегодня, 12:50
Врача или скорую? Кого и когда вызвать в Нижнем Тагиле, если заболел ребенок
Сегодня, 10:41