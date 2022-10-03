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На трассе под Нижним Тагилом лось дважды попал в ДТП

Сегодня, 15:15
В понедельник 3 октября водитель внедорожника сбил лося под Нижним Тагилом. Позже на животное наехал автобус. Люди не пострадали. Животное погибло.

ДТП произошло утром, в 05:40 местного времени. Водитель внедорожника «Hyundai Creta» на 127-м километре трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» сбил сохатого. Лось по словам водителя неожиданно выскочил на трассу. Водитель не успел затормозить и сбил животное, пишет «Инцидент Нижний Тагил».

Позже водитель автобуса «Hyundai Universe» также наехал на животное. Инспекторам ГИБДД водитель пояснил, что не увидел лежащего лося на асфальте, было темно.

Водители в ДТП не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.

С начала года, по данным ГИБДД зарегистрировано 14 ДТП, связанных с наездом на животных. В результате аварий погибло 3 человека, 20 получили травмы, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

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#Федор Быстров#ДТП#Нижний Тагил#Авария#Лось#ГИБДД
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