На трассе под Нижним Тагилом лось дважды попал в ДТП

ДТП произошло утром, в 05:40 местного времени. Водитель внедорожника «Hyundai Creta» на 127-м километре трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» сбил сохатого. Лось по словам водителя неожиданно выскочил на трассу. Водитель не успел затормозить и сбил животное, пишет «Инцидент Нижний Тагил».
Позже водитель автобуса «Hyundai Universe» также наехал на животное. Инспекторам ГИБДД водитель пояснил, что не увидел лежащего лося на асфальте, было темно.
Водители в ДТП не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.
С начала года, по данным ГИБДД зарегистрировано 14 ДТП, связанных с наездом на животных. В результате аварий погибло 3 человека, 20 получили травмы, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.