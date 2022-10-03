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Надзорные ведомства проверят факт обмеления Нейвы под Нижним Тагилом

Сегодня, 08:49
Фото: TagilCity.ru
Обмеление реки Нейва, которая протекает через несколько сел и деревень под Нижним Тагилом, проверят два надзорных ведомства после публикации TagilCity.ru.

Проверку проведет природоохранная прокуратура совместно со специалистами регионального Росприроднадзора, сообщил редакции TagilCity.ru и. о. прокурора Александр Мягков. 

Напомним, обмеление реки проходило постепенно, начиная с весны, и концу лета достигло пика. Например, в деревне Темно-Осинова, по словам местных жителей, вода осталась только в пожарном пруду. Из-за обмеления в реке начала гибнуть рыба, а животные, живущие в воде, покинули свои места обитания. 

Жители выдвинули две версии происходящего. Либо река обмелела по естественным причинам, либо в результате действий золотопромышленников.

Дохнет рыба, уходят животные. Река Нейва обмелела в пригороде Нижнего Тагила
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#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Река#Обмеление#Проверка#Анна Григорьева
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