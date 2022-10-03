Надзорные ведомства проверят факт обмеления Нейвы под Нижним Тагилом

Проверку проведет природоохранная прокуратура совместно со специалистами регионального Росприроднадзора, сообщил редакции TagilCity.ru и. о. прокурора Александр Мягков.
Напомним, обмеление реки проходило постепенно, начиная с весны, и концу лета достигло пика. Например, в деревне Темно-Осинова, по словам местных жителей, вода осталась только в пожарном пруду. Из-за обмеления в реке начала гибнуть рыба, а животные, живущие в воде, покинули свои места обитания.
Жители выдвинули две версии происходящего. Либо река обмелела по естественным причинам, либо в результате действий золотопромышленников.