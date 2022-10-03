Надзорные ведомства проверят факт обмеления Нейвы под Нижним Тагилом

Напомним, обмеление реки проходило постепенно, начиная с весны, и концу лета достигло пика. Например, в деревне Темно-Осинова, по словам местных жителей, вода осталась только в пожарном пруду. Из-за обмеления в реке начала гибнуть рыба, а животные, живущие в воде, покинули свои места обитания.