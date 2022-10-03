Обвинения в похищении и убийстве отца предъявлены жителю Верхней Пышмы

ЧП случилось в Верхней Пышме в апреле этого года. Местный житель и его друзья украли отца организатора группировки из-за детских обид. Следователи полагают, что сначала мужчины избили отца, затем, когда он потерял сознание, отнесли его в машину и увезли. Далее они приехали в определенное место, где облили машину горючей жидкостью и подожгли. В результате мужчина сгорел заживо.