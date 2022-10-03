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Обвинения в похищении и убийстве отца предъявлены жителю Верхней Пышмы

Сегодня, 08:28
Фото: 1MI
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении группы лиц, похитившего мужчину в Верхней Пышме. Следствие полагает, что мужчину похитил собственный сын и три его друга.

ЧП случилось в Верхней Пышме в апреле этого года. Местный житель и его друзья украли отца организатора группировки из-за детских обид. Следователи полагают, что сначала мужчины избили отца, затем, когда он потерял сознание, отнесли его в машину и увезли. Далее они приехали в определенное место, где облили машину горючей жидкостью и подожгли. В результате мужчина сгорел заживо.

По данным ГУ МВД по Свердловской области, жестокая расправа над мужчиной была спланирована заранее. По данным ведомства, с места похищения жертву увезли к месту окончательной расправы на автомобиле ВАЗ-21140.

Двух соучастников преступления полицейские задержали в Перми, где они сняли квартиру, чтобы «залечь на дно», ещё двух – в Екатеринбурге и Верхней Пышме, - сказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В отношении группы, совершивших похищение, после которого человек умер, провели психиатрическую экспертизу. Выяснилось, что все фигуранты уголовного дела вменяемы. То, что они делали, мужчины осознавали.

По данным Следственного комитета, были проведены проверки показаний обвиняемых на месте, допрошено несколько десятков свидетелей, а также осуществлен ряд других обязательных мероприятий.

В настоящий момент четыре подозреваемых находятся под стражей.

Сын с друзьями похитил, убил и сжег отца в Верхней Пышме из-за детских обид
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