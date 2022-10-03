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Основой для коммуникации с правительством стали цифровые экосистемы

Сегодня, 20:33
Фото: pxhere.com
В Санкт-Петербурге прошел X Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT». На нем обсудили одну из главных тем в повестке цифровизации — переход государства в сферу интернет-коммуникаций. Организатором стала АНО «Диалог Регионы», обеспечивающая цифровой диалог между обществом и властью.

Эксперты организаций, которые курируют введение IT в государственный сектор, рассмотрели повышение доступности цифровых сервисов государственных коммуникаций, сообщает newsnn.ru.

Заместитель департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры РФ Галина Сташевская рассказала о совместной работе с АНО «Диалог Регионы», оператором компонента госпабликов и методологом контентного наполнения официальных страниц. Она сообщила, что существенная часть российских регионов присоединилась к компоненту государственных пабликов и использует его инструменты. Это позволяет строить доверительные коммуникации правительства и населения.

По словам Сташевской, из 152 миллионов россиян 130 миллионов — это постоянные пользователи интернета. Основной задачей государства является донесение информационной повестки до человека. В связи с этим государство идет за своим пользователем в соцсети. Основным инструментом присутствия правительства в социальных сетях становятся государственные паблики как новая точка взаимодействия с аудиторией. Благодаря официальному паблику пользователь уверен в том, что получает достоверную информацию. При этом правительство сокращает дистанцию со своими гражданами.

Как сообщает начальник отдела по развитию государственных пабликов АНО «Диалог Регионы» Денис Зацепин, экосистема элементов госпабликов включает в себя 89 тысяч официальных страниц в социальных сетях. Подобные сообщества создают для жителей атмосферу цифровой безопасности.

Также свое мнение выразил директор по цифровой трансформации АНО «Диалог Регионы» Феликс Гадзаов. Он рассказал о важности сотрудничества ведомств и подведомственных учреждений с центрами управления регионами. По его словам, ЦУР — это поддержка для субъектов при анализе проблем и выявлении наилучших практик, а также возможностей их тиражирования.

В соответствии с требованиями законодательства к первому декабря все органы власти и подведомственные учреждения должны иметь официальные паблики в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники».

#Технологии
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