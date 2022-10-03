Основой для коммуникации с правительством стали цифровые экосистемы

По словам Сташевской, из 152 миллионов россиян 130 миллионов — это постоянные пользователи интернета. Основной задачей государства является донесение информационной повестки до человека. В связи с этим государство идет за своим пользователем в соцсети. Основным инструментом присутствия правительства в социальных сетях становятся государственные паблики как новая точка взаимодействия с аудиторией. Благодаря официальному паблику пользователь уверен в том, что получает достоверную информацию. При этом правительство сокращает дистанцию со своими гражданами.