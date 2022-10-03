Отправленный домой мобилизованный из Свердловской области умер в больнице

По данным издания, в ночь на 28 сентября, когда резервисты спали в автобусе, к Денису подошел другой призывник. Он узнал, что Денис – офицер, младший лейтенант запаса. На что тот стал говорить, что он хоть и ефрейтор, но зато с боевым опытом, а Денис, якобы «черт тыловой». В результате мужчины подрались.