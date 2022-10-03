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Отправленный домой мобилизованный из Свердловской области умер в больнице

Сегодня, 14:57
Фото: 1MI
Мобилизованный, который скончался после событий в Елани, мог быть убит. К такому выводу пришли следователи.

Ранее сообщалось о гибели троих мобилизованных в Елани. Один из них, 44-летний Денис, мог умереть после избиения, сообщает ЕАН со ссылкой на брата погибшего.

По данным издания, в ночь на 28 сентября, когда резервисты спали в автобусе, к Денису подошел другой призывник. Он узнал, что Денис – офицер, младший лейтенант запаса. На что тот стал говорить, что он хоть и ефрейтор, но зато с боевым опытом, а Денис, якобы «черт тыловой». В результате мужчины подрались.

В этот же день побитого Дениса отправили домой, утверждает его брат. При этом ему выдали справку о негодности из-за здоровья. Дома мужчина продолжал чувствовать себя нехорошо. 30 сентября он терял сознание.

Далее, по словам брата, офицера забрали в больницу, там он отказался от госпитализации, торопясь домой. По пути обратно брат заметил, что у Дениса изо рта идет кровь.

Пострадавшего вновь отвезли в больницу, где поставили диагноз - тупая травма живота и внутреннее кровотечение. В больнице он умер. Брат уверен, что это случилось из-за того, что его избили. Сейчас семья ожидает результаты вскрытия.

По результатам этих данных следователям станет понятно, есть ли криминал в смерти призывника.

Что касается погибших в Еланском гарнизоне. Эти люди мобилизованы из соседних регионов, в частности, Курганской области. Насколько мне известно, гибель людей не связана с условиями в гарнизоне. Но истину, конечно, предстоит установить следственным органам, которые сейчас разбираются в этих случаях, - рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

Двое мобилизованных скончались в Свердловской области
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