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Первый в 2022 году объект БКД сдан в эксплуатацию в Нижнем Тагиле

Сегодня, 04:41
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Участок на проспекте Мира в Нижнем Тагиле сдали в эксплуатацию после ремонта. Часть дороги стала первым принятым в 2022 году объектом нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На дороге уложили около 7000 кв. метров асфальта и примерно 5000 «квадратов» тротуарной плитки. Кроме того подрядчик восстановил газон, монтировал остановочный павильон и фрагмент пешеходного ограждения.

Председатель комиссии по капремонту автомобильных дорог в Нижнем Тагиле Николай Новиков подметил, что во время реконструкции подрядчик допустил несколько проблем. По ним сделаны замечания, их устранят как можно скорее — до 10-го октября.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

После устранения ошибок реализация выделенных средств, равно как и соответствующие работы, на проспекте Мира продолжатся. В 2023-ем проведут ещё два этапа работ от проспекта Ленина до улицы Победы.

Комиссия вводит в эксплуатацию улицы Кленовая и Балакинская, на них завершается реконструкция, сообщила администрация Нижнего Тагила.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле отремонтируют пять проездов во дворах. Реконструкции подлежат участки дороги с процентом износа от 10 до 75%.

5 проездов во дворах будут отремонтированы в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Общество#Касается каждого#Нижний Тагил#Дорога#Ремонт дорог#Капитальный ремонт#Ремонт дороги
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