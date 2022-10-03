Первый в 2022 году объект БКД сдан в эксплуатацию в Нижнем Тагиле

На дороге уложили около 7000 кв. метров асфальта и примерно 5000 «квадратов» тротуарной плитки. Кроме того подрядчик восстановил газон, монтировал остановочный павильон и фрагмент пешеходного ограждения.
Председатель комиссии по капремонту автомобильных дорог в Нижнем Тагиле Николай Новиков подметил, что во время реконструкции подрядчик допустил несколько проблем. По ним сделаны замечания, их устранят как можно скорее — до 10-го октября.
После устранения ошибок реализация выделенных средств, равно как и соответствующие работы, на проспекте Мира продолжатся. В 2023-ем проведут ещё два этапа работ от проспекта Ленина до улицы Победы.
Комиссия вводит в эксплуатацию улицы Кленовая и Балакинская, на них завершается реконструкция, сообщила администрация Нижнего Тагила.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле отремонтируют пять проездов во дворах. Реконструкции подлежат участки дороги с процентом износа от 10 до 75%.