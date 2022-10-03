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Пловцы из Нижнего Тагила стали победителями областных соревнований

Сегодня, 09:43
Фото: 1MI
В чемпионате и первенстве Свердловской области одержали победу пловцы из Нижнего Тагила. Спортсмены также заняли призовые ступени пьедестала.

В состязаниях участвовали юниоры от 17 до 18 лет, юниорки 15-17 лет, юноши от 15 до 16-и и девушки от 13 до 14 лет. Соревнования прошли в областной столице — в Екатеринбурге.

Нижний Тагил представляли обучающиеся школы олимпийского резерва «Юпитер». Золотые медали по итогам выступлений получил Ярослав Корниенко. Ольга Дорофеева стала обладательницей двух бронзовых наград, а Дмитрий Дубовцев — одной «бронзы».

Дважды победителями среди одногодок стали жители Нижнего Тагила Ольга Дорофеева и Никита Егоров, пишет «Тагильский рабочий».

По результатам чемпионата на пьедестал также поднимались Мария Елисеева, Мария Лошкарева и Юлия Пермякова.

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