Прекращены поиски пропавшего в Екатеринбурге 8-летнего ребёнка

В ориентировке сказано, что рост мальчика составляет 1 метр 28 сантиметров, у него среднее телосложение, карие глаза и волосы тёмного цвета. Был одет в куртку коричневато-зелёного цвета сверху и синего — снизу. На ногах — тёмные джинсы и тёмные ботинки. Также был в шапке с синим помпоном и буквой «W» в районе лба.