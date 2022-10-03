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Прекращены поиски пропавшего в Екатеринбурге 8-летнего ребёнка

Сегодня, 04:58
Фото: 1MI
Маленький мальчик из Екатеринбурга Валиев Марсель пропал, но был найден. В поисках 8-летнего екатеринбуржца участвовали полицейские и волонтёры.

О том, что ребёнок пропал, сообщили добровольцы из ПСО «Прорыв» в социальных сетях.

В ориентировке сказано, что рост мальчика составляет 1 метр 28 сантиметров, у него среднее телосложение, карие глаза и волосы тёмного цвета. Был одет в куртку коричневато-зелёного цвета сверху и синего — снизу. На ногах — тёмные джинсы и тёмные ботинки. Также был в шапке с синим помпоном и буквой «W» в районе лба.

В два часа ночи стало известно, что ребёнок нашёлся.

Ранее в Первоуральске пропала 42-летняя женщина Мария Богданова. С конца сентября о её местонахождении неизвестно.

В Первоуральске разыскивают 42-летнюю женщину
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#Происшествия#Екатеринбург#Ребенок#Пропал ребенок#Нашелся#Полиция#Волонтеры#Анна Варнакина
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