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Продажу алкоголя из-за мобилизованных запретили в Елани

Сегодня, 12:42
Фото: 1MI
В Елани был введен «сухой закон». Однако, по словам местных жителей, некоторые любители выпить находят лазейки.

Учебный центр «Елань» находится в поселке Порошино. Продажа алкоголя в поселении прекращена, об этом сообщает ЕАН.

Местные жители утверждают, что причина - участившиеся драки между нетрезвыми мобилизованными гражданами. Известно и об одном летальном исходе, предположительно, из-за отравления алкоголем.

Издание со ссылкой на собственного инсайдера отмечает, что некоторые пытаются наладить поставки алкогольной продукции через соседей. А некоторые ездят для этих целей в соседний Камышлов.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

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