Продажу алкоголя из-за мобилизованных запретили в Елани

Учебный центр «Елань» находится в поселке Порошино. Продажа алкоголя в поселении прекращена, об этом сообщает ЕАН.
Местные жители утверждают, что причина - участившиеся драки между нетрезвыми мобилизованными гражданами. Известно и об одном летальном исходе, предположительно, из-за отравления алкоголем.
Издание со ссылкой на собственного инсайдера отмечает, что некоторые пытаются наладить поставки алкогольной продукции через соседей. А некоторые ездят для этих целей в соседний Камышлов.
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