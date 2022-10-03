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Ремонт улиц Кленовая и Максима Горького в Тагиле планируется окончить к 15 октября

Сегодня, 12:49
Фото: 1MI
Улицы Кленовая и Максима Горького на Верхней Черемшанке, ремонтируемые по нацпроекту БКД в Нижнем Тагиле, планируется сдать к середине октября.

К началу октября строители уже полностью заасфальтировали обе улицы и тротуары.

Сейчас делаем заезды во дворы, отсыпаем обочины. Осталось еще поставить ограждения и доделать карманы для остановок. На 15 октября планируем сдачу объекта, — рассказал журналисту редакции TagilCity.ru директор подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

На ремонт улиц Кленовая и Максима Горького в Нижнем Тагиле было выделено 30,1 миллиона рублей. Первой дорогой, сданной в 2022 году по нацпроекту БКД, стал проспект Мира. 

Первый в 2022 году объект БКД сдан в эксплуатацию в Нижнем Тагиле
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