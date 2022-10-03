Ремонт улиц Кленовая и Максима Горького в Тагиле планируется окончить к 15 октября

К началу октября строители уже полностью заасфальтировали обе улицы и тротуары.
Сейчас делаем заезды во дворы, отсыпаем обочины. Осталось еще поставить ограждения и доделать карманы для остановок. На 15 октября планируем сдачу объекта, — рассказал журналисту редакции TagilCity.ru директор подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
На ремонт улиц Кленовая и Максима Горького в Нижнем Тагиле было выделено 30,1 миллиона рублей. Первой дорогой, сданной в 2022 году по нацпроекту БКД, стал проспект Мира.