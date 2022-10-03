«Сам в военкомат не пойду»: в Тагиле семья кандидата в депутаты не получает повестку

На своей страничке в социальных сетях бывший претендент на депутатское кресло в городской думе восьмого созыва рассказал, что к нему домой дважды приходили сотрудники военкомата, но жена экс-кандидата в депутаты не открыла им двери ни в первый, ни во второй раз.
Сегодня 29 сентября ко мне домой дважды приходили с военкомата. Меня дома не было, жена не открыла двери (молодец, горжусь ею). Буду делиться с Вами, что будет происходить далее. Скорее всего отправят повестку по месту работы. (Скрываться не собираюсь, но и сам в военкомат не пойду!) — пишет Владимир Боталов.
В комментариях к записи мнения жителей Нижнего Тагила разделились.
Рвался в депутаты? А депутат кто? В первую очередь патриот… А как может патриот гаситься от защиты родной страны? — прокомментировал запись Артём А.
Некоторые решили поддержать решение экс-кандидата в депутаты.
Красавчик и жена умничка. Тагил с вами. Сними квартиру или у родственник пока поживи. <…> На твои поиски заморачиваться не будут, — сообщает пользователь с ником Moroz M.
Тагильчане обвинили жену Владимира Боталова в том, что она прячет мужчину от призыва по частичной мобилизации.
Вам нужно стыдиться за то что вы отпускать мужа не хотите! Позор, мужикам кто до последнего тянет. Посмотрите фильм Женский батальон, уверена после просмотра ваше мнение поменяется как у женщины в сторону мужчин! И все мы прекрасно понимаем за что вам страшно в реалии, ну писать я не буду, неприлично. Что б свой дом родной защитить, нужно щас идти всем! (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.) — поделилась мнением Екатерина М.
Ранее Владимир Боталов выдвигал свою кандидатуру на пост депутата Нижнетагильской городской думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, однако по результатам единого дня голосования 11 сентября набрал меньше всего голосов. Сейчас Боталов работает педагогом Дзержинского Дворца детского и юношеского творчества.
Я всю свою жизнь прожил в Нижнем Тагиле и не когда не понимал зачем у нас в городской думе находятся люди, которые понятия не имеют что на самом деле нужно простому народу. <…> Именно поэтому в думе должны работать люди из народа с народом и за народ! Те, которые понимают, что необходимо народу, и хотят улучшить качество жизни тагильчан, — пишет Боталов на своей странице «ВКонтакте».
Напомним, что повестку по частичной мобилизации можно законно аннулировать при имеющихся уважительных обстоятельствах.