«Сам в военкомат не пойду»: в Тагиле семья кандидата в депутаты не получает повестку

На своей страничке в социальных сетях бывший претендент на депутатское кресло в городской думе восьмого созыва рассказал, что к нему домой дважды приходили сотрудники военкомата, но жена экс-кандидата в депутаты не открыла им двери ни в первый, ни во второй раз.