Сирены сработают в Нижнем Тагиле в День учителя

Напомним, запуск сирен запланирован и в Екатеринбурге. Он пройдет также 5 октября. Сирены будут работать несколько минут. Сначала жителей предупредят специальным сигналом, затем пройдет непосредственно запуск, а затем будут проверены голосовые сообщения на уличном пункте оповещения.