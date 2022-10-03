Сирены сработают в Нижнем Тагиле в День учителя

5 октября 2022 года в 10 часов 40 минут по местному времени будут включены электросирены и уличные пункты оповещения региональной системы оповещения населения Свердловской области, — сообщили в ЕДДС Нижнего Тагила.
Отмечается, что это плановая проверка систем. В ЕДДС просят во время срабатывания сирен сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими делами.
Напомним, запуск сирен запланирован и в Екатеринбурге. Он пройдет также 5 октября. Сирены будут работать несколько минут. Сначала жителей предупредят специальным сигналом, затем пройдет непосредственно запуск, а затем будут проверены голосовые сообщения на уличном пункте оповещения.