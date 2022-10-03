Солисты из Нижнего Тагила стали лауреатами международного конкурса

Напомним, в Екатеринбурге завершился конкурс «Славим человека труда». По его итогам выбрали лучших лаборантов и фельдшеров. Так, специалист из Демидовской больницы Артем Власов занял третье место среди лаборантов. Григорий Рябинин из той же больницы занял четвертое место среди фельдшеров.