TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Солисты из Нижнего Тагила стали лауреатами международного конкурса

Сегодня, 04:55
Фото: ГДДЮТ
Солисты студии «Академия волшебников» из ГДДЮТ в Нижнем Тагиле стали лауреатами международного конкурса RED STYLE FEST.

В нем принял участие и педагог ребят Илья Юрканцев. Сам конкурс проходил в Екатеринбурге.

В результате Ульяна М. и Виолетта К. стали лауреатами 2 степени, а Аделина Б. получила диплом лауреата 1 степени. Педагог вокалистов Илья Юрканцев получил Гран-при.

Напомним, в Екатеринбурге завершился конкурс «Славим человека труда». По его итогам выбрали лучших лаборантов и фельдшеров. Так, специалист из Демидовской больницы Артем Власов занял третье место среди лаборантов. Григорий Рябинин из той же больницы занял четвертое место среди фельдшеров.

Лаборант из Нижнего Тагила стал призером областного конкурса профмастерства
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выступление#Конкурс#Вокалист#Солист#ГДДЮТ#Гран-при
Подпишитесь
Диоксид азота в воздухе и дымящая пилорама. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:50
ТОП-5 ошибок призыва при частичной мобилизации в Свердловской области
1 октября, 13:20
Четыре незаконные свалки обнаружила прокуратура на 25 квартале в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:56
В Нижнем Тагиле цыганка ограбила пенсионерку на 100 тысяч рублей
Вчера, 17:46
Мужчина с хроническими болезнями и без боевого опыта был мобилизован в Верхней Пышме
Сегодня, 12:50
Врача или скорую? Кого и когда вызвать в Нижнем Тагиле, если заболел ребенок
Сегодня, 10:41