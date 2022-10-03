В Нижнем Тагиле указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года начали выполнять в первый же день его подписания. Было назначено большое совещание с участием главного военного комиссара Нижнего Тагила Александра Вострилова, заместителя главы города Вячеслава Горячкина.
«Приказ получен, мы работаем. Информация о численности граждан, подлежащих частичной мобилизации в Нижнем Тагиле и ГГО, разглашению не подлежит. Мы свою задачу знаем — работаем», — сказал журналистам Александр Вострилов.
22 сентября у здания тагильского военкомата на улице Бажова, 5 стали появляться первые призывники, получившие накануне повестки. Также власти муниципалитетов провели информационную работу и объяснили, кого в первую очередь касается частичная мобилизация. Как оказалось это те, кто имеет мобилизационное предписание, вклеенное в военный билет.
«Задача муниципалитетам — оказать всевозможное содействие Минобороны, военному комиссариату по выполнению указа. Наша задача и людскими ресурсами, и техническими средствами помочь военкомату оповестить граждан о привлечении их на службу в связи с мобилизацией», — рассказал Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил-ТВ».
Власти не прокомментировали вопросы о том, пройдет ли мобилизация в три волны. Действительно ли 4 октября завершится первая волна? Официальной информации об этапах нет. Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что целью частичной мобилизации является призыв 300 тысяч запасников актуальных специальностей для доукомплектования военных сил РФ. В ведомстве пояснили, что работа по призыву не будет делиться на волны и этапы.
Тем временем в Нижнем Тагиле вовсю ведется отправка мобилизованных в тренировочные лагеря, откуда их доставят в распоряжение военных частей СВО. Добровольцы и волонтеры собирают гуманитарную помощь для военнослужащих. Женщины собирают предметы первой необходимости: лекарства и медикаменты, теплые вещи, деньги. Несмотря на то что военные будут обеспечены всем необходимым, такая помощь будет не лишней и поддержит бойцов.