Власти не прокомментировали вопросы о том, пройдет ли мобилизация в три волны. Действительно ли 4 октября завершится первая волна? Официальной информации об этапах нет. Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что целью частичной мобилизации является призыв 300 тысяч запасников актуальных специальностей для доукомплектования военных сил РФ. В ведомстве пояснили, что работа по призыву не будет делиться на волны и этапы.