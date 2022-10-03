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Театры Екатеринбурга начали бронировать артистов при частичной мобилизации

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
Некоторых актеров, задействованных в постановках театров Екатеринбурга, руководство культурных учреждений начало вносить в списки для бронирования этих людей от призыва в рамках частичной мобилизации.

Речь идет о бронировании тех актеров, без участия которых невозможна дальнейшая деятельность театров. То есть это те артисты, которые участвуют во многих постановках или являются незаменимыми. Об этом сообщает издание Ура.ру со ссылкой на директора театра кукол Петра Стражникова.

Администрация города хочет защитить свои учреждения и предприятия, потому попросило составить списки. В первую очередь, у нас включены артисты, без которых невозможна работа театра, плюс те специалисты, которые выходят на проведение спектаклей: светоцех, звукоцех, постановочная часть, — сказал Петр Стражников.

А еще он отметил, что их театр уже подавал списки на бронирование, но это было еще до 24 февраля – начала СВО. Имена «забронированных» актеров руководитель называть не стал, посчитав это некорректным.

Он сказал, что списки стали составлять после 30 сентября, когда в местное отделение Союза театральных деятелей России пришло письмо от председателя организации Александра Калягина. В своем обращении начальник СТД попросил предоставить информацию о том, как частичная мобилизация повлияла на деятельность театров по всей стране.

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