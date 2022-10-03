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Телеканал «Реальный Тагил» и газета «Тагилка» прекратили свою работу

Сегодня, 11:46
Фото: 1MI
Телеканал «Реальный Тагил» с 1 октября прекратил вещание. Также «Радиовещательная компания» закрывает еще несколько информационных проектов. Об этом сообщил генеральный директор Александр Соловьев.

В их числе газета «Тагилка», а также вещание на радиостанциях. По словам владельца телеканала Александра Соловьева, продолжать работать с той же информационной политикой больше не представляется возможным в текущих условиях. 

Дело не в каких-то финансовых вопросах. Дело в том, что сегодняшняя ситуация, и ни телеканал, ни мы в целом, не видим возможности продолжать ту информациононую политику, которую мы все три года реализовывали, — рассказывает Александр Соловьев на видео, опубликованном в социальных сетях.

По его словам, менять информационную политику «нет никакого желания». 

Интернет-издание продолжает работу. Новости продолжают выходить. В социальных сетях издание сообщило о приостановке работы некоторых проектов.

Александр Соловьев совместно с Андреем Муриновичем являются соучредителями ООО «Радиовещательная компания». Юридическое лицо зарегистрировано в конце 2012 года. Соловьеву принадлежит 70%, а Муриновичу — 30%. По данным СПАРК, в штате компании числится 8 человек. 

Последняя лицензия на телевизионное вещание и радиовещание, полученная «РВК», была выдана Роскомнадзором в марте 2021 года. 

Напомним, в самом начале спецоперации после введения закона о фейках ряд информационных изданий прекратил работу. В их числе было и издание Свердловской области Znak. Руководство сообщило, что СМИ прекращает свою работу по причине большого количества ограничений, которые появились.

#Ирина Кирилова#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Александр Соловьев#Телеканал#Вещание#Работа#Закрытие
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