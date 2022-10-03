TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Торги на имущество банкрота «Тагилбанка» на 80 млн не состоялись

Сегодня, 12:47
Фото: 1MI
Торги на имущество банкротящегося «Тагилбанка», объявленные 26 сентября 2022 года, не состоялись. Общая сумма лотов составляла 80 миллионов рублей.

Торги на 85 лотов на общую сумму 80 миллионов рублей были объявлены госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

Организаторы аукциона сообщают, что торги не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. Они проводились в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Среди имущества, предлагаемого покупателям, на аукцион выставлялись трехэтажный дом с земельным участком на улице Верескова в Нижнем Тагиле, автомобиль Skoda Octavia, различное компьютерное оборудование и дебиторская задолженность перед «Внешторгбанком». Основную часть лотов составляли ценные бумаги на сумму 42,2 миллиона рублей.

Имущество банкрота «Тагилбанка» на 80 млн распродают на торгах
Узнать подробнее

Напомним, лицензия у «Тагилбанка» была отозвана в 2018 году за неэффективную и убыточную деятельность. Директора Алексея Чеканова и двоих его подчиненных судили за махинации с ценными бумагами. По решению суда они получили штрафы, избежав тюремных сроков.

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя АО «Тагилбанк»
Узнать подробнее
Читайте также:
Бывший глава «Тагилбанка» Алексей Чеканов избежал уголовной ответственностиБывший глава Тагилбанка оправдан судом по делу о фальсификацииМенеджеры обанкротившегося «Тагилбанка» обжалуют решение суда
#Евгения Сафина#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Банк#Торги#Имущество#Аукцион
Подпишитесь
«Сам в военкомат не пойду»: в Тагиле семья кандидата в депутаты не получает повестку
Сегодня, 17:20
Диоксид азота в воздухе и дымящая пилорама. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:50
Четыре незаконные свалки обнаружила прокуратура на 25 квартале в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:56
Мужчина с хроническими болезнями и без боевого опыта был мобилизован в Верхней Пышме
Сегодня, 12:50
Телеканал «Реальный Тагил» и газета «Тагилка» прекратили свою работу
Сегодня, 16:46