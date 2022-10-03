Торги на имущество банкрота «Тагилбанка» на 80 млн не состоялись

Напомним, лицензия у «Тагилбанка» была отозвана в 2018 году за неэффективную и убыточную деятельность. Директора Алексея Чеканова и двоих его подчиненных судили за махинации с ценными бумагами. По решению суда они получили штрафы, избежав тюремных сроков.