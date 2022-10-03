Торги на имущество банкрота «Тагилбанка» на 80 млн не состоялись

Торги на 85 лотов на общую сумму 80 миллионов рублей были объявлены госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов».
Организаторы аукциона сообщают, что торги не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. Они проводились в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Среди имущества, предлагаемого покупателям, на аукцион выставлялись трехэтажный дом с земельным участком на улице Верескова в Нижнем Тагиле, автомобиль Skoda Octavia, различное компьютерное оборудование и дебиторская задолженность перед «Внешторгбанком». Основную часть лотов составляли ценные бумаги на сумму 42,2 миллиона рублей.
Напомним, лицензия у «Тагилбанка» была отозвана в 2018 году за неэффективную и убыточную деятельность. Директора Алексея Чеканова и двоих его подчиненных судили за махинации с ценными бумагами. По решению суда они получили штрафы, избежав тюремных сроков.