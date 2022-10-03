Трое жителей Екатеринбурга украли десятки блоков сигарет из магазина на Эльмаше

После оценки ущерба выяснилось, что екатеринбуржцы взяли только один вид товара – сигареты в количестве 43 блоков на сумму 65 тысяч рублей, рассказал Е1 экс-сотрудник торговой точки.
Злоумышленники вошли в магазин под покровом ночи. Их лица скрывали капюшоны. Воры свернули рольставни и взломали дверь, после чего проникли внутрь здания.
Ранее в Верхней Пышме украли коня Персея редкой масти, который находился на выпасе. Три коня гуляли по полю, два из них принадлежали местной жительнице. Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.