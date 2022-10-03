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Трое жителей Екатеринбурга украли десятки блоков сигарет из магазина на Эльмаше

Сегодня, 04:02
Фото: 1MI
Группа жителей Екатеринбурга в составе трёх человек зашла в продуктовый магазин на Эльмаше и украла несколько блоков сигарет. Инцидент случился в четыре часа утра второго октября.

После оценки ущерба выяснилось, что екатеринбуржцы взяли только один вид товара – сигареты в количестве 43 блоков на сумму 65 тысяч рублей, рассказал Е1 экс-сотрудник торговой точки.

Злоумышленники вошли в магазин под покровом ночи. Их лица скрывали капюшоны. Воры свернули рольставни и взломали дверь, после чего проникли внутрь здания.

Ранее в Верхней Пышме украли коня Персея редкой масти, который находился на выпасе. Три коня гуляли по полю, два из них принадлежали местной жительнице. Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Под Верхней Пышмой конь редкой масти украден прямо с поля
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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Воровство#Сигареты#Кража
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