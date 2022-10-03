Труп мужчины обнаружен под окнами высотки на Уралмаше

Об инциденте стало известно из сообщества «Инцидент Екатеринбург». Екатеринбуржцы обнаружили мертвого около подъезда. Местные жители пытались провести реанимационные мероприятия, однако действия прошли безуспешно: мужчина скончался.
В ГУВД по Свердловской области сообщили TagilCity.ru, что погибший — местный житель 1960-го года рождения. По предварительной информации, смерть вызвана не криминальными действиями.
Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал TagilCity.ru, что следственным отделом СКР по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга организованы соответствующие мероприятия. Место случившегося осмотрено, жители опрошены, труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу.