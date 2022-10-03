Врача или скорую? Кого и когда вызвать в Нижнем Тагиле, если заболел ребенок

При высокой температуре облегчить состояние больного до приезда врача родители могут самостоятельно, рассказывает Юлия Мартемьянова. Переоденьте ребенка в облегченную одежду, которая не препятствует отведению тепла, и обтирайте его лицо и тело полотенцем, смоченным в прохладной воде. Важно не кутать ребёнка в одеяло и не надевать на него тёплые вещи, чтобы избежать перегрева. Не забывайте давать пациенту обильное питье, температура которого должна быть равной температуре тела ребенка. При этом жидкость следует давать маленькими порциями и следить, чтобы она была не слишком сладкой, — иначе есть риск спровоцировать у больного приступ рвоты.