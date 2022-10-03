Врача или скорую? Кого и когда вызвать в Нижнем Тагиле, если заболел ребенок

Поликлиника по месту жительства оказывает детям медицинскую помощь как на дому, так и в самом медучреждении. При этом врач приходит к юному пациенту домой только при определенных симптомах, указанных в приказе Минздрава Свердловской области, объяснила заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники на ул. Окунева, 32 Юлия Мартемьянова. В остальных случаях родителю с ребенком следует самостоятельно посетить педиатра в дни приема заболевших пациентов.
Из документа следует, что вызвать вызвать врача на дом положено, если у ребенка наблюдается один из следующих симптомов:
При высокой температуре облегчить состояние больного до приезда врача родители могут самостоятельно, рассказывает Юлия Мартемьянова. Переоденьте ребенка в облегченную одежду, которая не препятствует отведению тепла, и обтирайте его лицо и тело полотенцем, смоченным в прохладной воде. Важно не кутать ребёнка в одеяло и не надевать на него тёплые вещи, чтобы избежать перегрева. Не забывайте давать пациенту обильное питье, температура которого должна быть равной температуре тела ребенка. При этом жидкость следует давать маленькими порциями и следить, чтобы она была не слишком сладкой, — иначе есть риск спровоцировать у больного приступ рвоты.
Для вызова врача из детских поликлиник на ул. Окунева, 32 (Дзержинский район), Тагилстроевская, 4 (ГГМ) и Победы, 42 (Красный Камень) действует единый номер кол-центра: 8 (3425) 37-81-82.
Детская поликлиника на ул. Черных, 28 (Выя) принимает заявки по номеру 8 (3435) 24-17-11, Карла Маркса, 36 (Центр) — 8 (3435) 41-24-11, Балакинская, 16 — 8 (3435) 32-41-22.
Скорая медицинская помощь — экстренная служба быстрого реагирования при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства или при угрозе жизни пациента, напомнили в Детской городской больнице.
Важно понимать, что это не служба «такси» — обращение должно быть обоснованным.
Вызвать скорую помощь ребенку в Нижнем Тагиле следует при следующих показаниях:
Помимо этого, родителям следует позвонить в службу спасения, если ребенок необычайно сонный: с трудом встает с постели, не узнает окружающих и не реагирует на просьбы близких. Или при резком ухудшении самочувствия, если ранее состояние больного улучшалось. Также повод вызвать скорую, если у ребенка сразу несколько тревожных симптомов.
Например, на фоне повышения температуры затруднено дыхание, появилась отдышка, участилось сердцебиение. Или у ребенка «лающий кашель», при этом он синеет или очень бледный, началась сильная рвота. Еще тревожный сигнал — обморок, а также изменение цвета кожных покровов, — отметила заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники в Нижнем Тагиле Юлия Мартемьянова.