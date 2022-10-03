За один день тагильчане перечислили мошенникам 2,5 миллиона рублей

В этот же день 40-летняя горожанка перевела мошенникам почти миллион рублей. Сначала злоумышленники получили 820 тысяч рублей. Деньги были оформлены в кредит на потерпевшую. Вторым траншем женщина отправила 100 тысяч рублей, со своей кредитной карты. В полицию тагильчанка обратилась после того, как увидела в приложении свою задолженность по кредитам.