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За один день тагильчане перечислили мошенникам 2,5 миллиона рублей

Сегодня, 16:23
Мошенники смогли получить обманным путем 2,5 миллиона рублей от жительниц Нижнего Тагила. Женщины поверили злоумышленникам и перечислили деньги по телефонному звонку.

На днях, в полицию Нижнего Тагила обратилась 76-летняя пенсионерка. По словам женщины, она перевела злоумышленникам полтора миллиона рублей. Оперативники установили, что тагильчанке позвонил неизвестный и представился работником Центробанка России.

В ходе общения «сотрудник» ЦБ РФ назвал данные следователей, ведущих дело о хищении денег и посоветовал обналичить все средства со счетов женщины. Обналиченные полтора миллиона рублей пенсионерка перевела тремя траншами на указанный злоумышленником «кейсовый» счет. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД Нижнего Тагила.

В этот же день 40-летняя горожанка перевела мошенникам почти миллион рублей. Сначала злоумышленники получили 820 тысяч рублей. Деньги были оформлены в кредит на потерпевшую. Вторым траншем женщина отправила 100 тысяч рублей, со своей кредитной карты. В полицию тагильчанка обратилась после того, как увидела в приложении свою задолженность по кредитам.

С начала года жители Нижнего Тагила перевели мошенникам почти 90 миллионов рублей, говорится в сообщении правоохранителей. В полиции призывают тагильчан не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

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