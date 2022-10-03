Житель Екатеринбурга напал на девушку с ножом из-за телефона

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сообщение о нападении поступило в полицию 30 сентября. Утром неизвестный мужчина на улице Баумана напал на прохожую. Он толкнул ее, отчего девушка упала на землю. Чтобы подавить сопротивление, мужчина достал нож и направил в сторону жертвы. Пользуясь ее шоковым состоянием он вырвал телефон и скрылся с места, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Прибывшие на место полицейские сразу начали поиски налетчика. В результате в тот же день мужчина был найден. 35-летний екатеринбуржец задержан по месту жительства. Оказалось, он проживает в том же доме, около которого совершил преступление. Телефон был изъят.
Задержанный был доставлен в дежурную часть. Оказалось, что уже неоднократно судим за кради, побои и грабеж. Он признал свою причастность к преступлению. Теперь в отношении него расследуется уголовное дело за разбой. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Он находится под стражей.
Полиция также проводит проверку на причастность мужчина к другим преступлениям, совершенным в Екатеринбурге. Тем, кто пострадал от его действий, советуют обратиться по телефонам 356-42-14 или 102 (02).