TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Екатеринбурга напал на девушку с ножом из-за телефона

Сегодня, 10:48
Фото: 1MI
Ранее судимый житель Эльмаша в Екатеринбурге напал с ножом на девушку. Он угрожал ей расправой и забрал у нее телефон.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сообщение о нападении поступило в полицию 30 сентября. Утром неизвестный мужчина на улице Баумана напал на прохожую. Он толкнул ее, отчего девушка упала на землю. Чтобы подавить сопротивление, мужчина достал нож и направил в сторону жертвы. Пользуясь ее шоковым состоянием он вырвал телефон и скрылся с места, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Прибывшие на место полицейские сразу начали поиски налетчика. В результате в тот же день мужчина был найден. 35-летний екатеринбуржец задержан по месту жительства. Оказалось, он проживает в том же доме, около которого совершил преступление. Телефон был изъят.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Задержанный был доставлен в дежурную часть. Оказалось, что уже неоднократно судим за кради, побои и грабеж. Он признал свою причастность к преступлению. Теперь в отношении него расследуется уголовное дело за разбой. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Он находится под стражей.

Полиция также проводит проверку на причастность мужчина к другим преступлениям, совершенным в Екатеринбурге. Тем, кто пострадал от его действий, советуют обратиться по телефонам 356-42-14 или 102 (02).

#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Нападение#Разбой#Задержание
Подпишитесь
«Сам в военкомат не пойду»: в Тагиле семья кандидата в депутаты не получает повестку
Сегодня, 17:20
Диоксид азота в воздухе и дымящая пилорама. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:50
Четыре незаконные свалки обнаружила прокуратура на 25 квартале в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:56
Торги на имущество банкрота «Тагилбанка» на 80 млн не состоялись
Сегодня, 17:47
Мужчина с хроническими болезнями и без боевого опыта был мобилизован в Верхней Пышме
Сегодня, 12:50
Телеканал «Реальный Тагил» и газета «Тагилка» прекратили свою работу
Сегодня, 16:46