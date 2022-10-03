Житель Екатеринбурга напал на девушку с ножом из-за телефона

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сообщение о нападении поступило в полицию 30 сентября. Утром неизвестный мужчина на улице Баумана напал на прохожую. Он толкнул ее, отчего девушка упала на землю. Чтобы подавить сопротивление, мужчина достал нож и направил в сторону жертвы. Пользуясь ее шоковым состоянием он вырвал телефон и скрылся с места, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.