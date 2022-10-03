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Житель Нижнего Тагила до смерти забил сожительницу из-за пощечины

Сегодня, 11:10
Фото: 1MI
Мужчина забил до смерти свою сожительницу, с которой распивал алкоголь. Причиной стало то, что во время конфликта она дала ему пощечину. Инцидент произошел на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Ранее несудимый тагильчанин 1983 года рождения обвиняется в убийстве. По данным следствия, в ночь с 28 на 29 мая 2022 года он находился в арендованной квартире на улице Орджоникидзе. Он распивал спиртное со своей девушкой. В какой-то момент между ними возник конфликт из-за ревности.

Потерпевшая выразилась нецензурно в сторону мужчины и дала ему два раза пощечину. Мужчина посчитал действия унижающими и решил убить девушку. Он с силой нанес сожительнице не менее 50 ударов по лицу, рукам и ногам, причинив ей сильную физическую боль, а также один удар пришелся в грудь ножом. Последнее стало причиной смерти на месте происшествия.

Обвиняемый в полном объеме признал свою вину и дал признательные показания. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Нижний Тагил#Убийство#Нападение#Ссора#Конфликт
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