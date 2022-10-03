Житель Нижнего Тагила до смерти забил сожительницу из-за пощечины

Ранее несудимый тагильчанин 1983 года рождения обвиняется в убийстве. По данным следствия, в ночь с 28 на 29 мая 2022 года он находился в арендованной квартире на улице Орджоникидзе. Он распивал спиртное со своей девушкой. В какой-то момент между ними возник конфликт из-за ревности.
Потерпевшая выразилась нецензурно в сторону мужчины и дала ему два раза пощечину. Мужчина посчитал действия унижающими и решил убить девушку. Он с силой нанес сожительнице не менее 50 ударов по лицу, рукам и ногам, причинив ей сильную физическую боль, а также один удар пришелся в грудь ножом. Последнее стало причиной смерти на месте происшествия.
Обвиняемый в полном объеме признал свою вину и дал признательные показания. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.