Житель Нижнего Тагила до смерти забил сожительницу из-за пощечины

Потерпевшая выразилась нецензурно в сторону мужчины и дала ему два раза пощечину. Мужчина посчитал действия унижающими и решил убить девушку. Он с силой нанес сожительнице не менее 50 ударов по лицу, рукам и ногам, причинив ей сильную физическую боль, а также один удар пришелся в грудь ножом. Последнее стало причиной смерти на месте происшествия.