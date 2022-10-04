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43-летнего мужчину с тугоухостью мобилизовали в Каменске-Уральском

Сегодня, 04:13
Фото: TagilCity.ru
Алексей Мальцев, глухой на одно ухо 43-летний житель Каменска-Уральского, попал под частичную мобилизацию. Мужчина служил в ракетных войсках и имеет военную специальность «водитель-механик».

Свердловчанину выдали повестку и отправили на военные сборы, несмотря на подтвержденный медицинский диагноз «нейросенсорная двусторонняя потеря слуха». О случившемся рассказала жена ошибочно мобилизованного изданию Ура.ру.

Со слов женщины, повестку вручили 27-го сентября, а уже утром следующего дня мужчину доставили в военный городов для подготовки к сборам. В пятницу самолет с мобилизованными вылетел в Ростовскую область. После этого Мальцев перестал выходить на связь.

Слух Алексея испортился во время работы на заводе: одно ухо мужчины не слышит вообще, а второе слышит, но плохо. Во время посещения военкомата у семьи не было справки на руках — не было возможности подтвердить диагноз документально. Мужчина сказал об этом врачам, но меры не были приняты.

Если вы стали свидетелем ошибки, допущенной во время частичной мобилизации, сообщите об этом редакции TagilCity.ru по номеру: +79655104242.

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