43-летнего мужчину с тугоухостью мобилизовали в Каменске-Уральском

Свердловчанину выдали повестку и отправили на военные сборы, несмотря на подтвержденный медицинский диагноз «нейросенсорная двусторонняя потеря слуха». О случившемся рассказала жена ошибочно мобилизованного изданию Ура.ру.
Со слов женщины, повестку вручили 27-го сентября, а уже утром следующего дня мужчину доставили в военный городов для подготовки к сборам. В пятницу самолет с мобилизованными вылетел в Ростовскую область. После этого Мальцев перестал выходить на связь.
Слух Алексея испортился во время работы на заводе: одно ухо мужчины не слышит вообще, а второе слышит, но плохо. Во время посещения военкомата у семьи не было справки на руках — не было возможности подтвердить диагноз документально. Мужчина сказал об этом врачам, но меры не были приняты.
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