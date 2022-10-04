43-летнего мужчину с тугоухостью мобилизовали в Каменске-Уральском

Слух Алексея испортился во время работы на заводе: одно ухо мужчины не слышит вообще, а второе слышит, но плохо. Во время посещения военкомата у семьи не было справки на руках — не было возможности подтвердить диагноз документально. Мужчина сказал об этом врачам, но меры не были приняты.