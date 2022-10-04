Актеры театров Нижнего Тагила не имеют брони от частичной мобилизации

Глава Союза театральных деятелей России просит предоставить списки мобилизованных сотрудников. Александр Калягин просит также написать как повлияла частичная мобилизация на работу театральных учреждений. Об этом сообщает АН «Между строк».
... сообщите также повлияло ли это [частичная мобилизация] на стабильную работу театра и как конкретно. Очень жду от вас оперативной реакции, – пишет председатель СТД Александр Калягин.
Директор драматического театра им Мамина-Сибиряка Ольга Анисимова рассказала, что знает о письме председателя СТД.
По имеющейся в СМИ информации, мобилизация в Свердловской области приостановлена до 10 октября, как она будет открыта, тогда и будем разговаривать. Сейчас я не могу ничего комментировать, — заявила Ольга Анисимова.
В Нижнетагильском театре кукол каждый кукольник уникален. В случае частичной мобилизации даже одного актера спектакли придется переносить. В этом случае встанет вопрос о смене репертуара, отметила директор театра кукол Татьяна Ткачева.
Творческие специальности не входят в список профессий на которые распространяется бронь, говорится на сайте "Объясняем.РФ". Актеры и рабочие сцены могут быть призваны по частичной мобилизации на общих основаниях.
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