Арт-терапевт играет главные роли на сцене театра в Екатеринбурге

История свердловчанки Екатерины Тимофеевой о том, что в любой момент можно начать жить так, как хочется.
В ноябре 2010 года я попала в ДТП. Сразу отказали ноги. Меня прооперировали и заменили позвонок титановой конструкцией. Я не могла сидеть и не ходила, — рассказывает Екатерина проекту #безграничные_возможности2022.
Девушка выполнила тысячу упражнений и все указания специалистов, а вокруг колдовали врачи, массажист и тренер по йоге, помогали родные.
В результате в День Валентина на свидание с врачами я пришла, опираясь на ходунки, но я ПРИШЛА.
Самое страшное вроде позади. Но рутина, унылая нелюбимая работа и постоянная боль в спине позитива не добавляют. Чтобы отвлечься, Екатерина отправилась на курсы гончарного мастерства, а оказалось, что вытянула свой счастливый лотерейный билет. Магия глины подсказала будущую любимую профессию.
Глинотерапия — это уникальная технология в психологии для реабилитации деток с ограниченными возможностями здоровья, а также для проработки психологических проблем у взрослых. Екатерина Тимофеева закончила курсы арт-терапии в институте «ИМАТОН» и получает квалификацию по клинической психологии. Сейчас у свердловчанки уже собственная арт-терапевтическая студия. И совместно с организацией «Воскресный БАР» арт-терапевт работает в группе поддержки пациентов с биполярным расстройством.
Каждый день новая мотивация. Интересно, что получится сегодня, — улыбается Екатерина.
Когда однажды Екатерина Тимофеева заходила в инклюзивный театр ORA, она не предвидела, что окажется по ту сторону сцены. Девушка вообще-то пришла как волонтер.
Я познакомилась с крутыми ребятами, и мой мир начал в очередной раз меняться. Я поняла, что жила в странном мире шаблонов про инвалидность, — говорит Екатерина.
Игра в театре — это не работа, это по любви. Екатерина оказывала волонтерскую помощь, посещала атмосферные театральные тусовки с невероятно интересными людьми и постепенно втянулась в творческий процесс. Неожиданно для себя попробовала сыграть роль на сцене, сначала маленькую. Потом Екатерине Тимофеевой предложили главную роль Дочери в антиутопии «Зверь», а потом еще и еще посыпались предложения.
Екатерина играла в спектакле «Цирк Принтинпрам имени Даниила Хармса» режиссера Ларисы Абашевой и в спектакле «Я убил царя» по пьесе Олега Богаева. Самой любимой роли у актрисы нет. Потому что они все любимые. Каждая роль прекрасна по-своему, все разные и родные.
Театр, как и психология, повлиял на личностный рост и на улучшение качества жизни, регуляцию эмоций, ощущение себя здесь и сейчас. Мне помогает личное внутреннее упрямство.
Каждая девушка хоть раз представляла себя актрисой, хотя не каждая в этом признается. А о чем мечтает актриса, когда она уже на сцене и срывает овации?
Повелительница глины и актриса театра Екатерина Тимофеева мечтает стать куратором керамической мастерской для людей с ограниченными возможностями здоровья. И вывести арт-терапию у нас в стране на новый уровень. Но это скорее уже не мечты, а цели.
Диагноз — это просто слово в истории болезни. Я знаю людей, которые с травмой легче, чем у меня, ставили на себе крест. И знаю людей, которые дышат полной грудью с диагнозами тяжелее, чем у меня. Они могут, и я могу.