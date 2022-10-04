Арт-терапевт играет главные роли на сцене театра в Екатеринбурге

Игра в театре — это не работа, это по любви. Екатерина оказывала волонтерскую помощь, посещала атмосферные театральные тусовки с невероятно интересными людьми и постепенно втянулась в творческий процесс. Неожиданно для себя попробовала сыграть роль на сцене, сначала маленькую. Потом Екатерине Тимофеевой предложили главную роль Дочери в антиутопии «Зверь», а потом еще и еще посыпались предложения.