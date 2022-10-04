Две женщины ушли в лес и пропали в уральской деревне

Ориентировку на пропавших женщин 53-х и 64-х лет опубликовал поисковый отряд добровольцев «ЛизаАлерт».
Рост Светланы составляет 1 метр 70 сантиметров, рост Татьяны — 1 метр 64 сантиметра. У Курочкиной тёмно-русые волосы и карие глаза, у Щициной — рыжие волосы и глаза серо-голубого цвета. О том, какая одежда могла быть надета на пропавших, неизвестно.
Всех, кому что-либо известно о пропавших свердловчанках, просят сообщить информацию по номеру +7 (902) 274-95-00.
Недавно в региональной столице потерялся 8-летний мальчик в шапке с синим помпоном. Его поиски завершились накануне, 3-го октября.