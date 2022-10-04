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Две женщины ушли в лес и пропали в уральской деревне

Сегодня, 03:57

В деревне Свердловской области ушли в лес и пропали две женщины

Светлана Курочкина и Татьяна Щицина ушли в лес и пропали в деревне Полуденная Свердловской области. О их местоположении неизвестно со второго октября.
Фото: "ЛизаАлерт"

Ориентировку на пропавших женщин 53-х и 64-х лет опубликовал поисковый отряд добровольцев «ЛизаАлерт».

Рост Светланы составляет 1 метр 70 сантиметров, рост Татьяны — 1 метр 64 сантиметра. У Курочкиной тёмно-русые волосы и карие глаза, у Щициной — рыжие волосы и глаза серо-голубого цвета. О том, какая одежда могла быть надета на пропавших, неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о пропавших свердловчанках, просят сообщить информацию по номеру +7 (902) 274-95-00.

Недавно в региональной столице потерялся 8-летний мальчик в шапке с синим помпоном. Его поиски завершились накануне, 3-го октября.

Прекращены поиски пропавшего в Екатеринбурге 8-летнего ребёнка
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