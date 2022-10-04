Две женщины ушли в лес и пропали в уральской деревне

Рост Светланы составляет 1 метр 70 сантиметров, рост Татьяны — 1 метр 64 сантиметра. У Курочкиной тёмно-русые волосы и карие глаза, у Щициной — рыжие волосы и глаза серо-голубого цвета. О том, какая одежда могла быть надета на пропавших, неизвестно.