Экс-доцент вуза Екатеринбурга проставил студентам экзамен за люстру и мясорубку

Для расследования дела следователи опросили более 30 свидетелей, провели обыск в квартире педагога и провели ряд других действий. Суд наложил арест на имущество обвиняемого (золотые и серебряные изделия на сумму свыше 800 тысяч рублей). Свою вину учитель не признал. Дело передали в суд.



По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет тюрьмы.