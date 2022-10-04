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Экс-доцент вуза Екатеринбурга проставил студентам экзамен за люстру и мясорубку

Сегодня, 13:21
Фото: 1MI
Бывшего доцента одного из вузов Екатеринбурга обвиняют по ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следователи полагают, что с марта прошлого года по март нынешнего года мужчина три раза получил от студентов взятки за экзамены и курсовые работы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Для расследования дела следователи опросили более 30 свидетелей, провели обыск в квартире педагога и провели ряд других действий. Суд наложил арест на имущество обвиняемого (золотые и серебряные изделия на сумму свыше 800 тысяч рублей). Свою вину учитель не признал. Дело передали в суд.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет тюрьмы.

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