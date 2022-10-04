Инженер-эколог «Водоканал-НТ» стала Почетным ветераном Нижнего Тагила

Церемония награждения шести лучших ветеранов города состоялась 4 октября в Краеведческом музее Нижнего Тагила. В этом году почетный статус получила председатель Совета ветеранов ООО «Водоканал-НТ» Оксана Логинова, которая на 72 году жизни продолжает активно заниматься общественной и просветительской деятельностью.
Эколог и инженер по охране окружающей среды Оксана Логинова отдала профессии 45 лет жизни, завоевав доверие среди коллег и руководства. Активная, жизнерадостная и эрудированная — так ее характеризуют сотрудники «Водоканал-НТ». Именно такие работники, как Оксана Логинова, становятся «золотым фондом» предприятия, подчеркнул директор «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран.
Вы получаете заслуженно звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил». Ни для кого не секрет, что вы являлись «золотым фондом» предприятия, а теперь вы — «золотой фонд» Нижнего Тагила. Пусть подрастающее поколение достигнет таких же высот, как вы. Спасибо за ваш многолетний образцовый труд! — поздравил сотрудницу Вячеслав Таран.
Сама Оксана Логинова признается, что с детства была активной и любознательной — данные качества помогают ей сохранять позитив в любой ситуации и добиваться своих целей.
С детства у меня такая жизненная позиция. Я была председателем дружины, затем — в комсомоле. Та закалка и помогает. Поставленной цели я всегда добиваюсь, невзирая на должности. К директору комбината (как раньше было) или предприятия хожу. А цель у меня одна — улучшить качество воды, — поделилась Оксана Логинова.
Работать на предприятии Оксана Логинова начала в 1978 году в качестве лаборанта на Западной системе очистных сооружений. Через несколько лет заняла должность главного гидролога и начальника химико-бактериологической лаборатории. Последние шесть лет трудится председателем Совета ветеранов, деятельность которого направлена на экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения, в частности учеников школы №1 и студентов педколледжа №1.
Успех и стабильность сопровождают тагильчанку как в профессиональной, так и личной жизни. За 40 лет брака супруги Логиновы воспитали четырех дочерей, сейчас помогают им ухаживать за пятью внуками.
Мы с мужем занимались спортом, дочери у нас спортсменки. Несмотря на возраст, продолжаю заниматься общественной работой, — говорит Оксана Логинова.
Удостоверение лучшего ветерана города и ежемесячный бонус в тысячу рублей присваивают за личные заслуги и особые достижения в разных сферах трудовой деятельности, направленных на социально-экономическое развитие города. Также почетный статус получают за значительный вклад в развитие ветеранского движения.