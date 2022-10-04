Инженер-эколог «Водоканал-НТ» стала Почетным ветераном Нижнего Тагила

Работать на предприятии Оксана Логинова начала в 1978 году в качестве лаборанта на Западной системе очистных сооружений. Через несколько лет заняла должность главного гидролога и начальника химико-бактериологической лаборатории. Последние шесть лет трудится председателем Совета ветеранов, деятельность которого направлена на экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения, в частности учеников школы №1 и студентов педколледжа №1.