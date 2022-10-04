С 21 сентября свердловчане живут в условиях частичной мобилизации. В магазинах спецодежды и у нотариусов наблюдается ажиотаж. В ЗАГСах по повестке можно зарегистрировать брак без очереди. Как проходит частичная мобилизация в Свердловской области, читайте в материале TagilCity.ru.

Выезд за границу во время частичной мобилизации из Нижнего Тагила и Свердловской области

Очередь к нотариусу в Нижнем Тагиле и Свердловской области во время частичной мобилизации

Ажиотаж в военторгах в Нижнем Тагиле и Свердловской области во время частичной мобилизации

Брак без очереди для мобилизованных в Нижнем Тагиле и Свердловской области

Остановка отправок мобилизованных в Нижнем Тагиле и Свердловской области

Бронь от частичной мобилизации в Нижнем Тагиле и Свердловской области

Призыв наркозависимых в Нижнем Тагиле и Свердловской области

Ошибки частичной мобилизации в Нижнем Тагиле и Свердловской области