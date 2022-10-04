Как проходит частичная мобилизация в Свердловской области

После того, как 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, началось вручение повесток гражданам. Следом военком Свердловской области выпустил указ, в котором говорилось о том, что подлежащим мобилизации гражданам запрещено покидать место жительства. Однако позднее это ограничение было снято.
В аэропорту Кольцово отмечались большие очереди. По словам одного из очевидцев, они были связаны с тем, что документы проверялись более тщательно, особенно у мужчин. При этом никого обратно не разворачивали.
В нотариальных конторах также наблюдался ажиотаж. Получившие повестку приходят для оформления документов — доверенностей, завещаний и прочего.
Нотариальная палата Свердловской области утвердила новые льготы: они касаются мобилизованных граждан. Если человек получил повестку в рамках частичной мобилизации, введенной 21 сентября, ряд услуг нотариусов он получает бесплатно и вне очереди. Это касается в том числе оформления завещания.
С начала частичной мобилизации торговые сети Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила, отметили рост спроса на спецодежду. При этом, по словам одного из продавцов, стоимость экипировки достигает 100 тысяч рублей без бронежилета.
Вырос и поток желающих узаконить свои брак. После объявления частичной мобилизации ЗАГСы Свердловской области стали без очереди регистрировать молодоженов. Выросло число браков и в Нижнем Тагиле.
Из города проводится отправка мобилизованных от военкомата. Однако на несколько дней процесс был приостановлен. Как сообщали военкомы других населенных пунктов, причиной стало то, что учебные центры оказались переполненными.
Организации начали составлять списки тех, кого следует освободить от частичной мобилизации. В частности, театры Екатеринбурга начали составлять списки актеров, а строители обратились к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы некоторых сотрудников не мобилизовали.
А вот матери наркозависимых, наоборот, попросили, чтобы их детей призвали служить. Они считают, что это поможет им избавиться от зависимости. Однако по закону зависимые не подлежат призыву.
В ходе частичной мобилизации появились и ошибки. Так, например, под призыв попали люди с серьезными заболеваниями или отцы-одиночки. В общей сложности ошибочно были призваны более 100 человек, заявила омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она отметила, что всех возвращают домой.
3 октября стало известно, что в Еланском гарнизоне погибли двое мобилизованных из Курганской области. Об этом рассказала омбудсмен по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Причины гибели сейчас устанавливаются, проводятся необходимые экспертизы. Еще один мужчина скончался уже после выбытия. Он был отправлен домой со справкой о негодности.
В Елани также был введен запрет на продажу алкоголя. Причиной, по словам местных жителей, стало злоупотребление алкоголем среди мобилизованных. Однако они пытаются обойти это ограничение поездками в соседний Камышлов и через соседей.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призываются 300 тысяч военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт и соответствующую специальность.
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